До 40 триллионов рублей можно увеличить бюджет Российской Федерации

Если правильно организовать работу с теневой экономикой и борьбу с коррупцией. В этом уверены сторонники либерально-демократической партии.

Теперь повышение пенсионного возраста в России — уже реальность. Госдума в первом чтении одобрила проект соответствующего закона. Против проголосовала фракция ЛДПР. По мнению ее лидера Владимира Жириновского, в стране много людей продолжают работать и после выхода на пенсию. Но это — личный выбор человека, обусловленный особенностями его здоровья, профессии, материального статуса. Если закон будет окончательно принят то многие могут до нее просто не дожить, уверен Владимир Жириновский.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, ЛИДЕР ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ: У меня трудовой стаж 50 лет! Я, конечно, с удовольствием и дальше буду работать, но это единицы, а основная масса устали – тяжелые условия. Вода грязная, жилья нет. В бараках живут еще некоторые, в ветхом жилье живут, в хрущевках живут! В одной комнате 5 человек, три поколения, питание плохое! кругом пожары, наводнения – весь Забайкальский край в воде! И еще они будут там работать и работать! Как рабы! Это хуже, чем крепостное право. Поэтому ни одного голоса в поддержку этого закона.

Правительство объясняет необходимость повышения пенсионного возраста нехваткой денег в бюджете, но фракция ЛДПР указывает на новые источники пополнения пенсионного фонда: это возврат средств из-за рубежа, борьба с коррупцией и теневой экономикой. По мнению сторонников ЛДПР, эти меры позволили бы увеличить бюджет до 50 трлн, из которых семь без особых проблем выделялись на пенсии.