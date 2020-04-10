До 1,5 млрд рублей увеличен объем резервного фонда Иркутской области

Это решение сегодня на сессии регионального парламента приняли сразу в трех чтениях. Средства направят на борьбу с коронавирусом. Времени на промедление нет, об этом заявил глава региона Игорь Кобзев, который пришел на это заседание.

Беспрецедентное увеличение объема резервного фонда по сравнению с другими субъектами. В связи с этим возрастет и дефицит бюджета. Но на такой шаг готовы пойти. Ситуация непростая, и необходимо принимать меры по борьбе с коронавирусом оперативно. Средства направят на покупку дополнительных аппаратов ИВЛ, на развертывание дополнительных коек для инфицированных.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я обещаю, что все решения будут открыты и прозрачны, все они будут направлены только на защиту интересов жителей Иркутской области.

Весь депутатский корпус сегодня тоже во всеоружии. Маски, перчатки. Спикер Заксобрания говорит о том, что внеочередное заседание проводят по инициативе главы региона. Все решения в период пандемии необходимо принимать срочно, от каждого зависит жизнь и здоровье жителей области.

Алекссандр ВЕДЕРНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сегодня это позволит профессиональному спасателю Игорю Кобзеву решать оперативно, в том числе и с помощью финансовых ресурсов, вопросы, как защитить жителей Иркутской области от всех напастей и ЧС.

Также дополнительные средства из резервного фонда области выделят на борьбу с лесными пожарами и поддержку бизнес-сообщества. Это еще один важный вопрос в непростой период: сохранение экономической стабильности в регионе. На федеральном и региональном уровнях уже приняли меры поддержки.

Ольга НОСЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Главная наша задача — поддержать МСП, цифра большая — у нас 89 тысяч субъектов МСП. И мы должны им оказать поддержку, в первую очередь это касается занятости населения.

Дети из многодетных и малоимущих семей, а также семей, пострадавших от наводнения в 2019 году, будут в период самоизоляции получать продуктовые наборы. Депутаты одобрили в двух чтениях и этот законопроект. Сейчас муниципалитеты должны разработать порядок выдачи сухпайков.



