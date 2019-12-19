Депутаты настаивают на том, чтобы мэр подписал принятый ими бюджет Иркутска

Депутаты думы Иркутска настаивают на том, чтобы мэр подписал принятый ими бюджет города на 2020 год с внесенными ими поправками и предложениями. Срок подписания главного финансового документа истекает 23 декабря.

Евгений СТЕКАЧЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Неделю назад думой Иркутска был принят бюджет с поправками депутатов. Больше всего эти поправки нацелены на повышение уровня жизни Иркутска: благоустройство дворов, ремонт соцобъектов. Мы считаем, что в кратчайшие сроки мэр должен подписать принятый думой бюджет. В понедельник последний день, когда мэр должен подписать проект бюджета.