Депутаты настаивают на том, чтобы мэр подписал принятый ими бюджет Иркутска

Депутаты настаивают на том, чтобы мэр подписал принятый ими бюджет Иркутска

19.12.19

Депутаты думы Иркутска настаивают на том, чтобы мэр подписал принятый ими бюджет города на 2020 год с внесенными ими поправками и предложениями. Срок подписания главного финансового документа истекает 23 декабря.

 

Евгений СТЕКАЧЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ г. ИРКУТСКА:

Неделю назад думой Иркутска был принят бюджет с поправками депутатов. Больше всего эти поправки нацелены на повышение уровня жизни Иркутска: благоустройство дворов, ремонт соцобъектов. Мы считаем, что в кратчайшие сроки мэр должен подписать принятый думой бюджет. В понедельник последний день, когда мэр должен подписать проект бюджета.

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