Депутаты думы Иркутска рассмотрят бюджет города на 2020 год

Уже завтра депутатам думы Иркутска предстоит принимать бюджет города на 2020 год. Как показали комиссии, которые шли в течение недели, народные избранники выступают против многих статей бюджета. Например, предлагают не праздновать в Иркутске 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, сократить штаты работников в муниципальных учреждениях. Но обоснований для таких решений в администрацию Иркутска от депутатского корпуса пока не поступило.

Виктор ЕШЕЕВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА: Есть положение о городе Иркутске, где дума должна внести поправки за 2 дня до заседания. Поправок от депутатов никаких не поступило, и завтра на заседании думы вам нужно будет принять решение, принять бюджет или отклонить. Отправить на доработку вы не имеете право, потому что нет ваших поправок.