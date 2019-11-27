Депутаты думы Иркутска рассмотрят бюджет города на 2020 год

Депутаты думы Иркутска рассмотрят бюджет города на 2020 год

27.11.19

Уже завтра депутатам думы Иркутска предстоит принимать бюджет города на 2020 год. Как показали комиссии, которые шли в течение недели, народные избранники выступают против многих статей бюджета. Например, предлагают не праздновать в Иркутске 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, сократить штаты работников в муниципальных учреждениях. Но обоснований для таких решений в администрацию Иркутска от депутатского корпуса пока не поступило.

 

Виктор ЕШЕЕВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА:

Есть положение о городе Иркутске, где дума должна внести поправки за 2 дня до заседания. Поправок от депутатов никаких не поступило, и завтра на заседании думы вам нужно будет принять решение, принять бюджет или отклонить. Отправить на доработку вы не имеете право, потому что нет ваших поправок.

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