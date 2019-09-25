Депутат Госдумы Михаил Щапов предложил вернуть в бюджет Иркутской области 3 миллиарда рублей в 2021 году

Депутат Госдумы Михаил Щапов предложил вернуть в бюджет Иркутской области 3 миллиарда рублей в 2021 году25.09.19
Это один процент ставки налога на прибыль. Ставка налога на прибыль составляет двадцать процентов. Еще два года назад только два процентных пункта из двадцати перечисляли из краев и областей страны в федеральный бюджет. Остальные оставались в регионах. Потом пропорция изменилась, и перечисления в Москву составили уже три процентных пункта.
Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Забрав эти деньги у регионов, они лишили их стимула для развития, лишили их той самой самостоятельности. И более того, мы увидели, что был прирост этого налога, и Федерация и так получила эти деньги, которые передают регионы. То есть не нужно было забирать этот один процент налога на прибыль. То есть те цели, которые ставила Федерация, она не достигла, а ущерб регионам нанесла.
Депутат предлагает вернуть один процент уже с 1 января 2021 года. Если законопроект примут, совокупный прирост региональных бюджетов составит больше двухсот миллиардов рублей. Проект федерального закона предварительно поддержали органы государственной власти Самарской, Тюменской, Иркутской областей, Республики Татарстан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Москвы и Санкт-Петербурга. Также законопроект получил положительные экспертные заключения Института реформирования общественных финансов, Дальневосточного федерального университета и Высшей школы экономики.
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