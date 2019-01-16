Что происходит на продуктовом рынке Иркутска?

Выбирать самые вкусные и недорогие овощи отправилась съемочная группа для традиционной рубрики «Продобзор».

Несмотря на внешнюю невзрачность, капуста полезна. Ей приписывают множество уникальных особенностей: от омоложения до излечения бессонницы. Богатая клетчаткой белокочанная улучшает работу органов пищеварения. Средняя цена от местного производителя на прилавках Иркутска около 25 рублей за килограмм.

Наталья МОНАХОВА, ПРОДАВЕЦ: Ну в среднем цена — 20-22 рубля. Свекла — 30. Морковка 25 рублей. Повышение цен было только на картошку — на 2 рубля. Но не из-за того, что совхозы подняли, а из-за того, что были морозы, картошки много подмерзло.

Как известно, картофель — это второй хлеб. Спрос на него никогда не падает, но сезонно растет. Опустошив свои годовые запасы, огородники также обращаются к рыночным прилавкам.

Людмила, ПОКУПАТЕЛЬ: Морковь, свекла, лук — это однозначно. Картофель мы берем оптом. Осенью в основном. Тоже в основном здесь. И ценник практически не меняется, разница, может, в каком-то в рубле.

А кто-то везет витаминное богатство на прилавки прямо со своих огородов. Но и цены здесь выше. В хорошем качестве овощей, выращенных своими руками, продавцы уверены, поэтому расценки считают оправданными. Но все же жалуются: покупателям давно цена стала важнее качества.

Дарья, ПРОДАВЕЦ: Картошка — 50 руб. за кг. Свекла, морковь — 50 , редька — 100 руб. за кг. У людей свое начинает кончаться, и получше берут уже. Капусту свежую с осени продаем на засолку. Все, что выращивается, то и продаем.

Эксперты прогнозируют повышение цен на продукты в этом году. Ведь ставка НДС увеличилась на два процента. Подорожают и овощи — сезонно. Так, в апреле и мае цена на лук наберет пиковые показатели, того же стоит ждать от моркови и свеклы. Однако покупателям не стоит переживать о ценах на картофель. Предложений на рынке множество, в том числе и от местного производителя.