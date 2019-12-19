Бюджет Приангарья на будущий год и предложения по его корректировке будут рассмотрены 23 декабря

В этом совещании примут участие все федеральные структуры и общественные организации. Информация о том, что премиальные, стимулирующие выплаты у работников бюджетной сферы будут удержаны не достоверна, заявил сегодня врио губернатора Игорь Кобзев. Сегодня он также сообщил, что исполняющей обязанности министра финансов региона назначена Наталия Бояринова.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Работа министерства финансов Иркутской области признана эффективной на федеральном уровне. Ваш профессионализм и преданность делу высоко оценивают коллеги. Я с ними солидарен. От вашей слаженной работы зависит, чтобы механизм финансового обеспечения находился в движении.

Наталия БОЯРИНОВА, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Министерство завершит качественное подведение итогов 2019 года. Сейчас идет подготовка к новому финансовому году. 13 декабря депутаты Законодательного собрания региона в третьем чтении приняли бюджет на 2020 год и плановый период до 2022 года. Наша задача — каждый рубль, который предусмотрен в этом бюджете, направить на достижение целей, в первую очередь, на повышение благосостояния жителей Приангарья.