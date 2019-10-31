Бюджет Иркутска на 2019 год увеличен более чем на миллиард рублей

Рост произошел за счет поступления налогов, а также средств, выделенных из бюджетов всех уровней. Эти деньги предназначены для строительства и реконструкции дорог, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Также администрация направит дополнительные средства на социальную сферу: детские сады и школы, поддержку многодетных и малоимущих семей. На очередном заседании думы Иркутска поправки в бюджет города приняли единогласно.

Альфия ВАЛИУЛИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ и ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Более 60 миллионов дополнительно предусмотрено на социальную сферу. Средства пойдут на приобретение оборудования вновь построенных объектов социальной сферы и открытых после капитального ремонта, на оплату труда работников муниципальной бюджетной сферы.