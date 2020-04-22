650 миллионов рублей из областного бюджета направят в помощь аграриям региона

Субсидии пойдут на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, семян и удобрений. Также часть средств впервые потратят на подготовку посевных площадей под картофель. Об этом полномочному представителю президента в СФО Сергею Меняйло рассказал глава региона Игорь Кобзев в ходе селекторного совещания. На нем отметили: Иркутская область — один из лидеров в Сибири по предоставлению аграриям компенсирующих субсидий. К весенним полевым работам уже приступили в 19 районах области, засеяли 800 гектаров зерновых и 60 гектаров однолетних трав. До совещания Игорь Кобзев встретился с аграриями. Он подчеркнул: режим самоизоляции не должен повлиять на график работы сельхозтоваропроизводителей, которые в этом году пообещали собрать небывалый урожай — миллион тонн зерна.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Продовольственная безопасность — это приоритетное направление работы правительства Иркутской области и в целом государства. Мы сформировали подходы на этот год и для себя сформировали амбициозные планы: достигнуть миллион тонн зерна и зернобобовых в этом году. Сегодня все сельхозпроизводители работают по тому плану, который был сформирован на 2020 год.