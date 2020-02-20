4,5 млрд рублей из федерального бюджета в этом году может получить Иркутская область

4,5 млрд рублей из федерального бюджета в этом году может получить Иркутская область

20.02.20

Эти средства пойдут на исполнение социальных обязательств. Например, на выплаты на детей от 3 до 7 лет семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, на ежемесячную доплату педагогам за классное руководство. 2 марта вопрос распределения средств рассмотрят на заседании профильного комитета Госдумы. Как прокомментировал депутат от Иркутской области Михаил Щапов, задача народных избранников — отстоять эту сумму и в дальнейшем увеличить.

 

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Правительство внесло проект изменений в федеральный бюджет этого года. Изменения в бюджет полностью посвящены тем предложениям президента, которые он высказал в январском послании. На их реализацию выделяется очень серьезная сумма. Только в 2020 году 400 млрд рублей.

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