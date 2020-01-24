25 тонн золота добыли в Бодайбо в 2019 году

25 тонн золота добыли в Бодайбо в 2019 году24.01.20
Рекордные 25 тонн золота в год. Именно столько драгоценного металла добыли в Бодайбо в 2019-м. Эти цифры стали самыми высокими за всю историю. К примеру, в 2010-м все предприятия этой отрасли извлекли 14 тысяч килограммов. Как сообщил нашей программе мэр района Евгений Юмашев, эти цифры не предел. Сейчас идет освоение новых месторождений. Строится крупнейшая в стране фабрика «Сухой Лог». С ее помощью можно увеличить рекорд в два раза. Ежегодный вклад региона в золотую копилку страны составляет около 10 процентов. А с россыпных месторождений достигает 18. Всего на территории муниципалитета работают 37 крупных и малых предприятий, добывающих драгметалл. Естественно, это дает рабочие места как местным, так и приезжим жителям. У администрации есть возможность развивать инфраструктуру, проводить социально важные программы.
Евгений ЮМАШЕВ, МЭР БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА:
Бодайбинский район вот уже много лет является лидером среди муниципалитетов области по привлечению внебюджетных средств. И наши золотодобытчики оказывают огромную помощь муниципалитетам Бодайбинского района. И сумма оказанной помощи в разы отличается от других территорий.
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