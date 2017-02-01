Иванушкин продолжает выступление на чемпионате мира
Спорт

Иванушкин продолжает выступление на чемпионате мира

01.02.17

Нападающий иркутской «Байкал-Энергии» Евгений Иванушкин в составе российской сборной забил гол в ворота команды Финляндии на чемпионате мира по хоккею с мячом. Он проходит в шведском Сандвикене. Итоговый счёт матча 6:2 в пользу Российской сборной. В её составе также вратарь бело-синих Денис Рысев. Но в этом мачте на лёд он не выходил. Сегодня наша команда проведёт заключительную игру предварительного этапа против команды Швеции. Матч начнётся в два часа ночи по иркутскому времени.

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