Зоопарки Приангарья просят разрешить им работать

Зоопарки Приангарья просят разрешить им работать

18.05.20

Зоопарки уже не просят помощи, они просят разрешить им работать. Они готовы обеспечить все меры безопасности для посетителей. Неравнодушные люди и поклонники нашей сибирской природы уже почти два месяца подкармливают своих любимцев, но кормить их всю предстоящую зиму не сможет никто. И если не выйти на работу этим летом, есть будет просто нечего.

Волка Серегу Андрей Абрамов выкормил своими руками. И теперь один из самых хитрых и подозрительных хищников сибирской тайги — лучший друг человека. Сказать, что это стоило большого труда, ничего не сказать.

Андрей АБРАМОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СИБИРСКОГО ЗООПАРКА:
Дикий зверь не будет разбираться, где рука, а где мясо. Он просто заберет все вместе и с корнем. Стоило больших трудов, чтобы приучить его брать с руки мясо. Я заходил к нему в вольер с двумя кусками мяса, садился с ним и сидел часами.

Белая американская норка Василиса должна была стать шубой, но ей повезло. Сейчас она живет в зоопарке и питается исключительно мясом. Хватка меленьких челюстей этого хищника настолько цепкая, что, укусив человека, например, за палец, она сможет удерживать его в течение 6 часов. Но если пандемия в скором времени не закончится, не останется ни мяса, ни даже пальцев неосторожных гостей.

Ангелина НИКИТИНА, БИОЛОГ СИБИРСКОГО ЗООПАРКА:
Дело в том, что если нас не откроют в июне месяце хотя бы, то у нас не только животные начнут уже с голоду умирать, но и ветеринары. Ведь работает молодежь, обычно до 30 лет. Это безвыходная ситуация для зоопарков. Зоопарк — это не та отрасль, которая может долго продержаться за закрытыми дверями.

Сибирский зоопарк на берегу Байкала уже ждет, чтобы открыть свои двери. Лето — единственное время в году, когда они могут заработать на холодную и голодную зиму. Если не работать летом, в холодный сезон им не продержаться. Сотрудники зоопарка уверены: они смогут обезопасить своих гостей.

Андрей АБРАМОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СИБИРСКОГО ЗООПАРКА:
Мы находимся на берегу Байкала, и у нас порядка 20 тысяч квадратных метров, на которых мы можем обеспечить социальную дистанцию хоть 4, хоть 10 метров, любые требования. Ввести масочный режим — с этим никаких проблем нет. Очень бы уже хотелось начать работать, чтобы нас открыли.

Этот командорский голубой песец — краснокнижник. Его родина — командорские острова в Тихом океане. И он выдерживает рекордные холодные температуры. Но если не будет еды, даже этому рекордсмену не выжить предстоящей сибирской зимой.

 

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