Зоопарки Приангарья просят разрешить им работать

Зоопарки уже не просят помощи, они просят разрешить им работать. Они готовы обеспечить все меры безопасности для посетителей. Неравнодушные люди и поклонники нашей сибирской природы уже почти два месяца подкармливают своих любимцев, но кормить их всю предстоящую зиму не сможет никто. И если не выйти на работу этим летом, есть будет просто нечего.

Волка Серегу Андрей Абрамов выкормил своими руками. И теперь один из самых хитрых и подозрительных хищников сибирской тайги — лучший друг человека. Сказать, что это стоило большого труда, ничего не сказать.

Андрей АБРАМОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СИБИРСКОГО ЗООПАРКА:

Дикий зверь не будет разбираться, где рука, а где мясо. Он просто заберет все вместе и с корнем. Стоило больших трудов, чтобы приучить его брать с руки мясо. Я заходил к нему в вольер с двумя кусками мяса, садился с ним и сидел часами.

Белая американская норка Василиса должна была стать шубой, но ей повезло. Сейчас она живет в зоопарке и питается исключительно мясом. Хватка меленьких челюстей этого хищника настолько цепкая, что, укусив человека, например, за палец, она сможет удерживать его в течение 6 часов. Но если пандемия в скором времени не закончится, не останется ни мяса, ни даже пальцев неосторожных гостей.

Ангелина НИКИТИНА, БИОЛОГ СИБИРСКОГО ЗООПАРКА:

Дело в том, что если нас не откроют в июне месяце хотя бы, то у нас не только животные начнут уже с голоду умирать, но и ветеринары. Ведь работает молодежь, обычно до 30 лет. Это безвыходная ситуация для зоопарков. Зоопарк — это не та отрасль, которая может долго продержаться за закрытыми дверями.

Сибирский зоопарк на берегу Байкала уже ждет, чтобы открыть свои двери. Лето — единственное время в году, когда они могут заработать на холодную и голодную зиму. Если не работать летом, в холодный сезон им не продержаться. Сотрудники зоопарка уверены: они смогут обезопасить своих гостей.

Андрей АБРАМОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СИБИРСКОГО ЗООПАРКА:

Мы находимся на берегу Байкала, и у нас порядка 20 тысяч квадратных метров, на которых мы можем обеспечить социальную дистанцию хоть 4, хоть 10 метров, любые требования. Ввести масочный режим — с этим никаких проблем нет. Очень бы уже хотелось начать работать, чтобы нас открыли.

Этот командорский голубой песец — краснокнижник. Его родина — командорские острова в Тихом океане. И он выдерживает рекордные холодные температуры. Но если не будет еды, даже этому рекордсмену не выжить предстоящей сибирской зимой.



