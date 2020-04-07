Зоопаркам в Иркутске нужна помощь

Из-за карантина зверей не на что кормить. Выставка обезьян из Барнаула была вынуждена оставить часть животных в нашем городе. Коллекцию уникальных приматов приняли в Сибирском зоопарке. О том, как они выживают во времена всеобщей изоляции, наш следующий материал.

Выставка обезьян из Барнаула приехала в Иркутск перед тем, как был объявлен режим самоизоляции, но уехать назад в полном составе им не удалось: денег на теплую транспортировку не нашли. 11 животных пришлось оставить в Сибирской зоогалерее. Расставание было нелегким и для хозяев, и для животных. Но постепенно благодаря заботе обезьяны привыкают к переменам.

Редкий черный хохлатый мангобей Макс — один из самых сильных и крупных приматов из этой коллекции. У него острые, длинные зубы, и он может поднять вес до 150 килограммов. Но даже он уже почти освоился на новом месте и разрешает себя погладить.

Дарья ТРИФОНОВА, СОТРУДНИК СИБИРСКОГО ЗООПАРКА: Нам сказали: тому, кого он выберет, он даст лапу погладить, и вот вчера, сегодня он мне дает лапу свою погладить, спинку, пузико. Макс, дашь сейчас погладить? Только не хватай, ладно. То есть он показывает свое уважение ко мне.

Если хохолок у мангобея стоит — значит, он в хорошем расположении духа, а если нет, то к нему лучше не подходить, у него самая настоящая депрессия. Обезьяны очень чувствительны, как люди, им тяжело переезжать, менять образ жизни и расставаться с хозяевами.

Белорукий гиббон Микки — девочка, которая так сильно переживает случившееся, что сотрудникам зоопарка ее пришлось взять домой. Заботы у работников зоопарка стало в несколько раз больше, а вот денег на уход за животными нет.

Ангелина НИКИТИНА, БИОЛОГ СИБИРСКОГО ЗООПАРКА: Мы не можем работать, проводить экскурсии для гостей, а кормить надо, надо обогревать, электричество тоже не из дешевых, надо платить персоналу, чтобы у нас ни животные, ни сотрудники не умерли с голоду. Поэтому, конечно, помощь нужна. Если говорить про обезьян — это скоропортящиеся продукты, которых даже запас не сделаешь: бананы, киви, яблочки, фруктовые пюре, кашки.

Если есть желание помочь, можно принести еду и оставить пакет у двери. Помощь требуется не только уникальным обезьянам. Но и тем, кто живет в Сибирском давно: рысям, медведям, лисицам, волкам. Большая часть из них находится в Листвянке, ближе к природе, они съедают 700 килограммов мяса в месяц. Такой объем не просто оплачивать в условиях карантина. Подобная ситуация во всех зоопарках Иркутска. Зоогалерея, где живут тигры, львы и прочие крупные хищники, нуждается в поддержке не меньше. Управляющая домом природы рассказала, что неравнодушных людей немало, приносят крупы, корма. Но этого все равно не хватает, сейчас запасы есть примерно на неделю. Галерея тоже приютила у себя передвижной зоопарк.

Людмила ИВУШКИНА, КООРДИНАТОР ИРКУТСКОЙ ЗООГАЛЕРЕИ: Плюс ко всему три дня назад к нам переехала выставка попугаев и других животных, рептилий и всяких пушистиков, так они их называли из Усть-Илимка. То есть ситуация только усугубилась, и нам сейчас нужен сильно корм для крупных попугаев, он стоит довольно дорого. Если бы не иркутяне и люди из других регионов, которые тоже переводят деньги, было бы ну нереально тяжело. А так всем огромное-огромное спасибо!

Когда жизнь придет в обычное русло, тем, кто помог зоогалерее, можно будет бесплатно посетить выставку или получить скидку. Еду обменивают на билеты.

