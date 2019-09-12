Золотые и бронзовую медали первенства Европы по кикбоксингу среди юниоров завоевали спортсмены Приангарья

Два золота и бронза — с таким результатом вернулись спортсмены Иркутской области из Венгрии с первенства Европы по кикбоксингу среди юниоров. В турнире приняли участие более 2000 человек из 42 стран. Сборная России стала первой в командном зачете.

На ринге иркутянин Руслан Трускавецкий в первом раунде боя против израильского спортсмена. Пока поединок идет на равных, но в третьем раунде Руслан уступит. И в результате бронзовая медаль первенства Европы среди юниоров по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком».

Руслан ТРУСКАВЕЦКИЙ, БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ по КИКБОКСИНГУ: Смешанные эмоции были: вроде бы где-то доволен был результатом, что все равно медаль есть, и уровень соревнований такой, ну а где-то, конечно же, расстроился, потому что всегда надеешься на большее, всегда, конечно, хочется с золотом уехать. Я просто не справился с эмоциями, потому что большая нагрузка, нет с тобой рядом людей, которые помогают, поддерживают душевно.

Отправиться за золотом Руслан намерен в следующем году. Тем более, все предпосылки для этого есть. 17-летний юноша по результатам прошедших стартов выполнил норматив мастера спорта. Всего в прошедшем первенстве Европы участвовали три представителя Иркутской области. Победителем среди юношей 15-16 лет в весовой категории до 51 кг в разделе «фулл-контакт» стал Илья Морозов. В весе до 54 килограммов золотая медаль у Егора Саклакова. Путевку на серьезные старты все трое получили в апреле в Иркутске на чемпионате и первенстве России, которые впервые прошли в нашем городе.

Евгений ГАВРИЛОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Уровень очень растет, то есть раньше если наши спортсмены приезжали, показывали почти всегда первый результат, сильнее наших не было, то сейчас очень плотная конкуренция, европейцы учатся на наших спортсменов, приглашают наших тренеров, чтобы проводили семинары, тренировки. Показатель — Руслан, у него самая ходовая весовая категория — 63,5 кг, у него более 12 человек в весе было.

Впереди у спортсменов подготовка к Кубку России по кикбоксингу. Он пройдет в ноябре в Красноярске.