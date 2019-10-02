Золото и бронза на международном турнире по тхэквондо «Russia Open»

Золото и бронза на международном турнире по тхэквондо «Russia Open»

02.10.19

Иркутские спортсмены Роман и Олег Кузнецовы вновь подтвердили, что входят в элиту бойцов мирового уровня. Соревнования рейтингового класса завершились в Москве 29 сентября. В них участвовали тхэквондисты из Китая, Узбекистана, Казахстана, Украины, Ирана и других стран. Иркутяне выступали в весовой категории свыше 87 килограммов. Роман одержал победу, Олег стал бронзовым призером. Серебро у Руслана Жапарова из Казахстана.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.