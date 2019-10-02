Золото и бронза на международном турнире по тхэквондо «Russia Open»

Иркутские спортсмены Роман и Олег Кузнецовы вновь подтвердили, что входят в элиту бойцов мирового уровня. Соревнования рейтингового класса завершились в Москве 29 сентября. В них участвовали тхэквондисты из Китая, Узбекистана, Казахстана, Украины, Ирана и других стран. Иркутяне выступали в весовой категории свыше 87 килограммов. Роман одержал победу, Олег стал бронзовым призером. Серебро у Руслана Жапарова из Казахстана.