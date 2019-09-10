Журналист иркутской газеты «Копейка» расскажет о «тренировочной квартире»

Первую в России «тренировочную квартиру» создали сотрудники Ангарской воспитательной колонии. Об этом узнали наши коллеги — журналисты газеты «Копейка». По словам корреспондента Натальи Федотовой, помещение находится за пределами исправительного заведения. Без охраны и решеток. Там воспитанники колонии будут жить от месяца и больше. Идея создания такой «квартиры» пришла очень просто.

Наталья ФЕДОТОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ «КОПЕЙКА»: У них есть такие восьмичасовые выезды. Это когда осужденных подростков, которые хорошо себя ведут, вывозят в город на какие-то культурные, спортивные мероприятия. И вот они ездили целый день, устали и проголодались. Решили зайти в столовую перекусить. Они зашли, им говорят: «Ребята, заказывайте себе сами». А они настолько привыкли, что за них все делают, что им подносят, ставят, убирают. И они настолько растерялись, что не могли себе заказать еду, купить ее. Не то чтобы там самим готовить. И эта квартира создана, чтобы дети обучались быту.

Кто сможет проживать в этой квартире и не боится ли руководство колонии побегов? Ответы на эти и другие вопросы вы можете узнать завтра в свежем номере газеты «Копейка».