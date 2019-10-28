Журнал «Телесемь» отметил 15-летие с иркутскими читателями

Собрать пазлы за 30 минут, научиться танцевать, а также сфотографироваться с лисой и составить карту желаний могли иркутяне. Журнал «Телесемь» отметил пятнадцатилетие со своими любимыми читателями.

Журнал «Телесемь» 15 лет радуют любимых читателей, и свой юбилей редакция готова отпраздновать только с ними. Подарки на праздник принято не только получать, но и дарить. Сегодня у читателей журнала появилась возможность попробовать себя в сборе пазлов на время. У участников всего 30 минут. За это время они должны быстро и, главное, правильно сложить красивую картинку. Любителей этой головоломки на празднике оказалось немало. На чемпионат по собиранию пазлов пришли и взрослые, и дети.

— Мне особенно нравится собирать те, где пазлы, где все в разных цветах. Те, где 300-500 кусочков, их интересно собирать. — Я пришел сюда с друзьями, мы увидели рекламу, нас она заинтересовала, подали заявку, собрались, и вот мы здесь. Вообще, много здесь интересного. Мы также сходили на исторический танец.

Для гостей приготовили много интересного. Художники на песке обучают мастерству всех желающих. Любители животных пообщались с милой лисой из дома природы. Желающие освоить мастерство ручной работы сделали свою карту желаний. А победители турнира по сбору пазлов получили заслуженные награды.

Ольга ТАНЦЕР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЖУРНАЛА «ТЕЛЕСЕМЬ»: Сегодня журнал «Телесемь» в Иркутске отмечает свое пятнадцатилетие. Мы его решили провести со своими читателями. Ведь журнал «Телесемь» — это журнал позитивной информации, семейный телегид. Мы позволили себе смелость пригласить читателей и их друзей на чемпионат по скоростной сборке пазлов. Это увлекательное соревнование, а лучшие получат призы и подарки.

Праздник проходил в дружной и радостной атмосфере. О его итогах читайте в свежем номере журнала «Телесемь».