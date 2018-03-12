Животные выходят из зимней спячки

Обильный снегопад в Иркутске не мешает животным выходить из зимней спячки. А некоторые четвероногие впервые обзаводятся потомством.

Нюша активно жует угощение — кусочек мяса, и делает первые вылазки из своего домика. А вот ее друг Марик пока не готов показаться во всей красе. В Иркутском зоосаде барсуки выходят из зимней спячки. Ветеринарный врач Марина Черепанова рассказывает, эти животные особенно чутко чувствуют приближение весны. Поэтому раньше времени из укрытия не выбираются.

Марина Черепанова, ветеринарный врач Иркутского зоосада: Спячка прошла хорошо. Пробуждение тоже по всем срокам по положенным проходит. С марта по апрель обычно это бывает. Вот сейчас середина марта, и наши барсуки показывают, что они в хорошей форме. Готовы уже встречать весну и вышли гулять.

Зимний сон у барсуков начался в ноябре. Однако хищники регулярно просыпались. По ночам перекладывали друг друга с бока на бок и ели. Поэтому за несколько месяцев не слишком похудели.

3-килограммового козленка здесь ждали только к концу марта. Но своим появлением малыш порадовал уже с приходом первых теплых дней. Сейчас Стефания вместе с мамой живут в этом вольере. А когда молодая коза окрепнет, переедут к отцу. Пряник дожидается семью в загоне на улице. Природу, как и животные инстинкты — не обманешь. С наступлением тепла здесь начнут отмечать рогатые свадьбы.

Людмила Ивушкина, координатор Иркутской зоогалереи: Я так понимаю, у них сейчас начнется опять гон. У нас есть еще одна козочка. У них там свадьба за свадьбой. Козел ухаживает за всеми подряд. За оленями. Ходит улыбается им. У него ослица любимая. Они с ослицей всю зиму бок о бок спали. Видимо, она большая теплая. То есть у нас там козел единственный мужчина во всей этой компании. Он развил бурную деятельность, он всех любит, он ко всем трется ходит. Козел- «мужчина» любвеобильный.

Погреться у большой ослицы Прянику пришлось и сегодня. В Иркутске прошел обильный снегопад. И теперь высота сугробов в городе достигает 75 см. Однако, специалисты отмечают, такое количество считается умеренным. И советуют повременить со сменой зимнего гардероба.

Юлия Янькова, начальник одела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра: В ближайшие сутки снегопады на территории Иркутской области еще будут идти. В том числе и на юге области и в городе Иркутске. А вот 14-15 марта уже прекращения осадков ждем. В Иркутске погода преимущественно без осадков. Но тем не менее мы ожидаем заток холодного воздуха на всю область, в том числе и на город Иркутск. И в ночь на среду будет морозно -21-26 градусов.

Морозные ночи в Иркутске продлятся до конца рабочей недели. А к субботе весна вступит в свою законную силу. Поэтому у стеснительного барсука Марика еще есть время подготовиться к новому сезону.