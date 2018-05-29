Жителям Приангарья поступило предложение стать присяжными заседателями

Соответствующие письма получили более 50 тысяч человек. С 1 июня 2018 года в России вступает в силу закон.

Владимир ПИХАНОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ НОВОСТЕЙ «СЕЙ ЧАС»: Уголовные дела с участием присяжных заседателей ранее рассматривались только в областном суде, но теперь такая возможность появилась и у районных судов. Кто же такие присяжные заседатели? Это участники судебного процесса, которые рассматривают дело наряду с судьей. Именно присяжные принимают судьбоносное решение: виновен подсудимый или нет. И отчитываться за свое решение они не обязаны ни перед кем.

Попасть в список кандидатов может любой житель Приангарья, вне зависимости от образования и профессии. Главное чтобы отсутствовали судимости, не состоял на учете у психиатра и был не заинтересован в исходе дела. Под эти требования подошла и жительница Иркутска Милана. Нас попросили не показывать её лица и не называть фамилии, чтобы исключить возможность потенциального давления от подсудимых.

Милана, ЖИТЕЛЬНИЦА г.ИРКУТСКА: Я считаю, что это интересный опыт. И я, действительно, буду продолжать участвовать в таким мероприятиях. Тем более предоставляется отсрочка на работе и тем более это все оплачивается. Почему бы и нет.

Проезд, проживание и работа в суде, полностью оплачиваются. Если даже человек приехал, а заседание не состоялось. За всю историю института присяжных заседателей в России, не было ни одного случая, когда присяжный подвергся негативному воздействию за исполнение своих функций. В Иркутской области потенциальными присяжными станут 50 тысяч человек. Столько писем направлено жителям региона. Знакомить с уголовным делом заранее их не будут, так так выносить вердикт они обязаны по результатам выступления адвоката и прокурора.

Владимир ЛЯХНИЦКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА: Наверное все помнят фильм Ворошиловский стрелок. Жестоко оскорбили внучку ветерана и ветеран начал мстить. Я уверен попади такое дело в суд присяжных заседателей они конечно же сказали бы да преступление имеет место быть. Человек стрелял из ружья и причинил телесные повреждения. Но на второй вопрос виновен ли он что совершил данное деяние, конечно же наверное поступил бы ответ нет, он не виновен. И уголовная ответственность для этого человека не наступила бы. Потому что с точки зрения нашей Российской морали, это не преступное деяние. Это наказание за содеянное.

Какой суд будет рассматривать дело, судья или присяжные решает сам обвиняемый. Пока список составов преступлений ограничен — это убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и контрабанда наркотиков.