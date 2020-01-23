Жителям иркутского микрорайона Современник пообещали перерасчет за тепло

Тепло обходится слишком дорого. В новом иркутском микрорайоне Современник сдали квартиры, счастливые новоселы получили ключи буквально в ноябре прошлого года. Но радость длилась недолго.

Радость от новоселья у жильцов нового микрорайона Современник улетучилась с первыми платежками, которые они получили в январе. Суммы за услуги ЖКХ весьма удивили жильцов. Хотя эти дома при продаже позиционировались, как жилье высокой энергетической эффективности.

Тамара ЮРГЕЛЬ: Нам выставили за три дня ноября две с лишним тысячи. Мы тогда получили в конце ноября ключи. За весь декабрь нам выставили по 7700 — 7300, кому сколько, у нас 49 квадратов. Это невыносимо. Многие тут в ипотеке. Купили квартиру и 7700 — это много! Нужно пересчет какой-то делать.

Накануне жильцы нескольких домов второй очереди строительства, которые столкнулись с той же проблемой, организовали встречу, куда приехали и представители управляющей компании «Бородино», и поставщик теплоэнергии. После беседы с жителями ситуация немного прояснилась.

Константин ГРАЧЕВ, ДИРЕКТОР УК «БОРОДИНО»: Управляющая компания совместно с жителями начала разбираться в этом вопросе. Нашли неисправность. Приборы учета тепловой энергии работали не совсем корректно. Мы устранили данное замечание, обратились к поставщику ресурсов с просьбой сделать перерасчет. Поставщик перерасчет выполнил.

На собрании жителям представили суммы, которые должны появиться в новых платежках. Они оказались почти вполовину меньше тех, что были указаны ранее. Как рассказали сотрудники управляющей компании, документы с новыми цифрами должны появиться в почтовых ящиках жителей уже в начале следующей недели.