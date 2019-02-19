Жители Зеленого в Иркутске жалуются на качество воды

Ни помыться, ни приготовить еду. Жители микрорайона Зеленый в Иркутске жалуются на качество воды. Из горячего крана течет что-то мутное с коричневым оттенком. А холодная вода в последние дни приобрела неприятный химический запах.

Эти кадры жители микрорайона Зеленый снимали специально для нас поздним вечером. Люди отмечают: вода кирпичного цвета начинает течь из труб примерно к восьми или к девяти часам. Но даже разбавить такую воду холодной и сделать цвет менее интенсивным не получается. По словам жильцов, температура якобы «горячей» воды не выше 35-40 градусов. Валентина Книга живет в этой части Иркутска более 30 лет. И последние годы проблемы с водой случаются постоянно.

Валентина КНИГА, ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА ЗЕЛЕНЫЙ: Она не то, что коричневая. Как многие жители говорят: у нас течет бесплатная кока-кола. То есть вода цвета кока-колы. Когда я начинаю купать ребенка, он просто подходит и говорит: бабуль, а ты что, марганцовку налила в водичку купаться? Или ты соль такую купила красную?

Но в последнее время появилась еще одна проблема, может быть, даже пострашнее неприятного цвета. По уверению людей, холодная вода течет с запахом, похожим на запах мазута. После обработки такой водой химией пахнут и руки, и пищевые продукты. Сейчас по этому поводу специалисты уже проводят проверку. По словам местной управляющей компании, исследования качества воды делали уже несколько раз. Независимая федеральная структура сделала заключение: в воде нашли превышение железа. Кроме того, не соответствовала норме прозрачность — жидкость попросту мутная.

Максим ВЕТРОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УК «ЖКХ»: По воде нами были организованы дополнительные проверки по нашим домам. Где у нас соответствовала вода нормативам по данным «Водоканала». Повторные проверки, которые были инициированы нами, показали, что вода некачественная. Мы по этому поводу написали в ресурсоснабжающую организацию письма, жителям сделали корректировку по горячей воде.

В итоге из расчеток оплату за горячую воду убрали с декабря. Но, по словам жильцом, они готовы платить, только за нормальное водоснабжение. В комитете городского обустройства администрации Иркутска отмечают: сети в микрорайоне Зеленый настолько ветхие и старые, что не выдерживают никакой критики. Скорее всего, именно из-за них возникают все эти проблемы. В муниципальную собственность коммуникации микрорайона Зеленый приняли только в 2017 году. За это время уже поменяли 4,5 километра сетей, но большая работа еще впереди.

Рафаэль ТОРГОВКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ФОНДА КГО АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: В 2019 году запланирован у нас ремонт сетей горячего теплоснабжения. Ориентировочная сумма около ста миллионов рублей. Очень большая работа планируется по повышению качества горячего водоснабжения. Дополнительно в рамках софинансирования с Иркутской областью запланированы мероприятия по замене оборудования котельной.

Также специалисты отмечают: будет проведена еще одна экспертиза по качеству воды. А в ближайшее время состоится совещание с участием всех причастных организаций, на котором обсудят пути решения этой проблемы.