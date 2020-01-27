Жители Университетского пожаловались на заваленные снегом газоны

Огромные кучи из снега, соли и грязи на газонах — такая картина после уборки в иркутском микрорайоне Университетский. Сломанные деревья и кустарники, которые высадили неравнодушные жители, загублены. Насколько законны снежные завалы во дворах областного центра и что с ними делать?

Каждый год жители микрорайона Университетский в Иркутске сталкиваются с одной и той же проблемой. Грязный снег с дороги сотрудники управляющей компании убирают, но сваливают на газоны. В том числе, на те, где жильцы дома №104 решили создать маленький сквер.

Валерий ГИРУШЕВ, ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА УНИВЕРСИТЕТСКИЙ: Здесь сейчас живых около 25 растений. На самом деле здесь было высажено в 5 раз больше. Потому что ежегодно я подсаживаю вот по этому краю, где сейчас кучи лежат. И зимой их заваливают. Высажены были весной кустарники, были сделаны декоративные заборчики красивые. Все находится вот под этой огромной кучей.

Горожане просят убрать снег, чтобы растения смогли выжить, а не находились в грязном холодном плену. Ведь во дворе должно быть уютно и убрано, а кроме того, приятно и комфортно проводить время и легко дышать. Но представители управляющей компании говорят: за вывоз снега нужно заплатить дополнительно. И складировать убранное, хоть и временно они имеют право по закону.

Алексей ЯКОВЧЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ: С проезда вдоль дома очищен снег. Это все производилось по просьбе самих жителей данного многоквартирного дома. Снег у нас складируется на газонах. Это у нас разрешено законодательством. В дальнейшем по просьбе самих жителей, если они согласны оплатить данную услугу, снег будет вывезен.

Жители с такой позицией, конечно, не согласны и платить не собираются. Как нам пояснили в администрации Иркутска, в соответствии с правилами благоустройства снег необходимо убрать. И неважно, оплачен ли собственниками вывоз. В случае нарушений жильцам нужно написать заявление с жалобой в комитет по управлению Свердловским округом. Тогда управляющей компании выпишут штраф от 10 до 55 тысяч рублей.