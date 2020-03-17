Жители улицы Каштаковской в Иркутске жалуются на снежные завалы возле домов

Готовимся к паводкам. С такими словами наших корреспондентов встретил житель дома на улице Каштаковской в Иркутске. По словам мужчины, уже вторую неделю неизвестные привозят снег прямо к его дому. Огромный сугроб тает и затапливает жилье. Кто вывозит снег на соседнюю улицу?

Сосед Ивана Барташа поставил вокруг дома бетонные блоки. Все спасаются, как могут. Жители домов на улице Каштаковской всерьез боятся наводнения. Деревянные здания — старые и не самые надежные, а тут еще весеннее подтопление. Снег тает рядом с жильем и образует огромные лужи, которые не только не дают пройти к дому, но и портят забор и ворота. С такой проблемой Иван и другие жители столкнулись впервые.

Иван БАРТАШ, ЖИТЕЛЬ ДОМА №12 на УЛ. КАШТАКОВСКОЙ:

Все со мной солидарны: и сосед из 14 дома, и сосед из 10 дома. Если туда вдаль посмотрите, то там озеро, где машины едут, половина колеса там покрывается, так не должно быть, а мы живем в 3-4 минутах ходьбы от центра города. Но это все не гигиенично, не эстетично.

Чтобы понять, откуда на их улице появилось столько снега, люди установили видеонаблюдение. На кадрах видно, как машина вывозит снег с территории завода по розливу минеральной воды, который находится напротив, и оставляет его прямо в соседнем дворе. От комментариев на камеру руководители предприятия отказались. Прислали только письмо, в котором так и не ответили на наш вопрос. «18 марта по данному вопросу будет проходить административное разбирательство, по итогам которого жители получат ответы на свои вопросы. Касательно вывоза снега с территории нашего предприятия, данная работа производится по мере необходимости в зависимости от количества осадков. Иркутский завод минеральных вод самостоятельно вывозит снег со своей территории. Уведомление о назначении административного разбирательства прилагаем».

На место прибыли и представители администрации Правобережного округа. После собственной проверки они подтвердили факт нарушения.

Семен ЧЕКАШКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ОКРУГА г. ИРКУТСКА:

Первый раз выезжали туда наши специалисты в прошлую субботу. Выезжал туда специалист ЖКХ вместе с участковым. Факт подтвердился. На сегодняшний день в адрес юридического лица отправлено уведомление о начале административного делопроизводства.

Если нарушение со стороны завода будет доказано юридически, то предприятие выплатит штраф в размере от 10 тысяч рублей.



