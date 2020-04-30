Жители Приангарья должны соблюдать все меры безопасности на дачных участках

Начинается дачный сезон. И, несмотря на действующий в регионе режим самоизоляции, уехать на дачу на майские праздники можно. Но при одном условии: соблюдение всех мер безопасности. При себе необходимо иметь книжку садовода и паспорт. Не стоит собираться большими компаниями, а также покидать свой участок. При контакте с другими людьми необходимо соблюдать дистанцию и надевать средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. Садоводческие маршруты начнут работу с 1 мая. В дачных автобусах будут проводить дезинфекцию, перевозчиков просят обеспечить в салонах наличие санитайзеров. На заседании оперативного штаба глава Приангарья Игорь Кобзев сообщил: для контроля ситуации в садоводствах организована правительственная дежурная группа. Круглосуточно ее представители будут следить за противопожарной обстановкой, организацией подвоза продуктов и лекарств. Правительство подготовило памятку для садоводов. Листовки раздадут всем дачникам.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Хочу обратиться к жителям области. Давайте договоримся так: если мы уехали на дачу, или вы уехали на дачу, оставайтесь там до конца праздников. Все, что нужно, обеспечим, предоставим, разместим, перевезем, но это сделаем организованно. Те, кто не имеет такой возможности и остается в городе, мы понимаем, что это мера необходимости — выйти погулять, продышаться, никто не возражает. Мы определили формат этих движений. Но это все должно быть с социальной дистанцией.

Валерий ЖУЙКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА САДОВОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Совместно с администрациями муниципальных образований и районов союзы садоводов районных и городских союзов будут выезжать по садоводствам, объезд делать, контролировать, как выполняются нормы. Наша задача — это довести до каждого, чтобы он соблюдал санитарные нормы.