Жители поселка Маркова страдают от золошлаковых отходов Ново-Иркутской ТЭЦ

Пыль в глазах, волосах и на одежде. Так отзываются жители поселка Маркова о соседстве с Ново-Иркутской ТЭЦ. Из-за местного золоотвала им приходится дышать едкой пылью. Как решить проблему и что говорят сами представители ТЭЦ?

Уже несколько лет золоотвал возле поселка Маркова — главная проблема местных жителей. С приходом весны облако пыли летит прямо в сторону поселка. Золошлаковые отходы забиваются в домах и вывести их очень сложно, говорят жители Маркова.

Елена БИБИКОВА, ЖИТЕЛЬ п. МАРКОВА: Декабрь месяц, а пыль так до сих пор и не вышла. На чердаке, везде. Дома невозможно было, все в пыли. Дышать на улицу выходишь. Когда в огороде работаешь, все на зубах скрипит.

В загрязнении воздуха местные жители винят Ново-Иркутскую ТЭЦ. Их интересует, насколько опасна едкая пыль для здоровья? Ведь золоотвал расположен всего в 300 метрах от поселка. Спасти от пыли должно «водное зеркало». Но из-за особенностей рельефа разобраться с пылью так и не удалось.

Любовь ГРИГОРЬЕВА, ЖИТЕЛЬ п. МАРКОВА: Рельеф наклонный, и они не могут полностью залить, сделать «водное зеркало». Вода уходит по распадкам. И получается, что у нас озеро-то сухое. А здесь вся таблица Менделеева. При малейшем ветре поднимается вся эта пыль, и ее несет к нам в поселок.

В Ново-Иркутской ТЭЦ о проблеме знают давно. Загрязнение воздуха в Маркова действительно недопустимо. Но некоторые дома поселка, говорят специалисты, стоят слишком близко к золоотвалу. Чтобы уберечь жителей от пыли, место выброса золы ограничено санитарно-защитной зоной. Состав отходов регулярно проверяют. Также привезли 3,5 тонны насыпного грунта, им укрепят дамбу. Это поможет поднять уровень «водного зеркала».

Евгений ГОСС, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» по ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Золошлаковый материал используется с целью предотвращения опыления зольных пляжей. Золошлаковый материал формирует усиливающую дамбу, которая впоследствии будет покрываться слоем грунта с последующей высадкой трав. Я считаю, оснований для беспокойства нет. Энергетики предпринимают все меры, чтобы в будущем опыления не было.

Сейчас Ново-Иркутская ТЭЦ готовится к собранию с местными жителями и администрацией поселка, чтобы решить проблему сообща. И тогда жители Маркова смогут вздохнуть свободно.