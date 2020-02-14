Жители Песчаного переулка в Иркутске утопают в фекалиях

Туалетные кабины в Песчаном переулке в Иркутске превратились в настоящие Авгиевы конюшни. Все выгребные ямы переполнены, а жители безрезультатно жалуются в управляющие компании. Кто должен нести ответственность за уборку обледенелых фекалий и когда во дворе будет чисто?

Свежий воздух — для этих людей роскошь. Уличные туалеты в их дворе забиты уже несколько лет. Жителей Песчаного переулка обслуживает всего 5 кабин. Из них 2 разбиты, а остальные давно переполнены. Причем территорию обслуживают сразу 3 управляющие компании.

Тамара ГАНИНА, ИРКУТЯНКА: Ни разу не откачивали. Начинаем говорить, они спорят: а вы должны, вы не платите. А за что мы должны-то? Я прекрасно понимаю, что мы должны платить. Мы платим. Если мусор каждый день у нас отвозят, мы платим. Наем жилья у кого-нибудь — платим. А остального-то ничего нет.

Остатки жизнедеятельности люди вынуждены выбрасывать прямо на улицу. Единственный, кто очищает переулок, — дворник. Говорит, запустили двор сами местные жители. Убрать вручную или очистить с помощью спецмашины столько мусора и экскрементов практически невозможно.

Лочин ИШТЕРСУНОВ, ДВОРНИК: Они сами мусорят. Я им сколько раз говорил, бесполезно. Курит — на меня кидает. Они говорят, что это твоя обязанность, твоя работа. Понятно, это моя работа. Но все равно надо уважать хотя бы маленько.

Решить проблему приехала одна из управляющих компаний. Песчаный переулок она обслуживает меньше года. Постройку нового туалета считает единственным выходом. Но на муниципальной территории сделать это непросто. Мешают и большие коммунальные задолженности жильцов.

Нина СЕЛЯНГИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ: За неполный год задолженности от 60 тысяч на каждом доме мы имеем. Но при этом с нас требуют выполнить наши обязанности в полном объеме. Мы, конечно, будем искать, как решить этот вопрос. Это решение — просто засыпать, перестраивать и делать новое место. Так как земля здесь муниципальная и просто так здесь что-то вырыть невозможно, мы будем обращаться в администрацию Правобережного округа, сколько времени это займет, сказать невозможно.

Несмотря на разногласия, стороны сошлись в одном: очистить двор необходимо до начала оттепели. Сейчас управляющая компания готовит запрос в администрацию округа. А наша съемочная группа обязательно вернется весной проверить, как очистили Авгиевы конюшни.