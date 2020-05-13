Жители одного из иркутских домов жалуются на неудобный пандус

Смело готовиться к Зимней Олимпиаде можно в одном из домов микрорайона Ново-Ленино в Иркутске. Дело в том, что пандусы в подъезде девятиэтажки напоминают санно-бобслейную трассу, что создает большие неудобства людям с ограниченными возможностями. Кто и когда исправит ситуацию? Разбиралась наша съемочная группа.

Мама Валентины Риффель — инвалид первой группы. Передвигается только на коляске. На улицу пожилая женщина почти не выходит. Для нее прогулка — настоящий подвиг. Если лифт в доме отличный, то про пандусы, а их в доме два, так не скажешь. Тот, что в доме, маленький и неудобный для спуска. А который возле входа в подъезд, хоть и больше, но зимой становится скользким. Уже более двух лет Валентина и другие жители 215-го дома просят помочь управляющую компанию и городскую администрацию.

Валентина РИФФЕЛЬ, ЖИТЕЛЬ ДОМА №215 Б на ул. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ: Мы хотели, чтобы нам откидной пандус сделали, который удобнее. Его можно откинуть на ступеньки, съехать или заехать. И он потом к стене прикреплен и нужен жильцам. У нас так-то много семей с детьми, у них коляски. А еще в подъезде трое инвалидов живут.

Тамара Васильевна, мама Валентины уже 10 лет прикована к коляске. Она сидит дома и выходит только в поликлинику. О прогулках в ближайшем парке пенсионерка уже не мечтает.

Тамара РИФФЕЛЬ, ПЕНСИОНЕРКА: Никуда я не выхожу, только в больницу надо мне. Ступеньки неудобные, три доски там прибиты на лестнице. Замок повесили и все.

Как сообщили нам в администрации Иркутска, по этому вопросу создана рабочая группа. Она и рассмотрит в ближайшее время, как лучше обустроить эти пандусы технически. В ближайшее время специалисты составят акт, который передадут на рассмотрение муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений. А затем специалисты отремонтируют пандусы с соблюдением всех норм безопасности. И тогда Тамара Васильевна сможет бывать на прогулках в любимом парке.



