Жители одного из иркутских домов пожаловались на протекающую крышу

Снегопад и дождь для жителей многоквартирного дома в микрорайоне Первомайский Иркутска каждый раз превращается в большую проблему. Уже более 10 лет у здания протекает крыша. В итоге топит до нижних этажей. Люди устали от постоянных обещаний управляющей компании и обратились к нам в редакцию.

Светлана Токарева переехала в эту квартиру еще в 2002-м. Уже тогда почувствовала все неудобства жизни на последнем этаже здания. Крыша протекает в ванной и в спальне. После сильного ливня весь потолок покрывается плесенью. В дождливую ночь жительница дома вместо сна вынуждена ставить тазы и пытаться не допустить потопа в доме. Но чаще всего этого избежать не удается. Вода спускается вплоть до шестого этажа. Светлана уже обращалась во все инстанции, но вопрос до сих пор не решен.

Светлана ТОКАРЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №90 МКР. ПЕРВОМАЙСКИЙ:

Периодически, раза четыре в год, все текло. Когда снег начинал таять и когда дождь шел усиленно. Обращалась я много раз и в управляющую компанию, но мне кажется, им до этого совершенно дела нет.

Как заявили в управляющей компании, ремонт крыши они все-таки проводили. Меняли шифер в 2015 и 2016 годах. Сейчас, по их словам, пришло время для новой реконструкции. Очевидно, что покрытие не выдерживает ни большой воды, ни сильного ветра.

Марина АЛЕКСЕЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ по ТЕХНИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ:

Утром поступила заявка, мы отправились на место. Все было устранено, все устранили, вода спустилась по водостоку.

Сотрудники управляющей компании уверены: больше вода в квартиры попадать не будет. Также специалисты отметили: в ближайшее время они проинспектируют состояние кровли на других домах округа. И, если потребуется, проведут там ремонт уже в предстоящий летний период.



