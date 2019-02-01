Жители одного из домов Иркутска вновь жалуются на соседку, превратившую свою квартиру в свалку

Пенсионерка в Иркутске захламила собственную квартиру так, что уже не может попасть в комнаты. Вынуждена жить в прихожей и спать на принесенных ею же с помойки вещах. Сотрудники МЧС этим летом уже вывозили несколько грузовиков мусора из помещения, но там снова горы отходов. В нашу редакцию обратились измученные соседи пожилой женщины. Жалуются, что ко всему прочему она стала принимать ванные процедуры прямо на лестничной клетке.

Так выглядит прихожая одинокой пенсионерки в микрорайоне Юбилейный Иркутска. Это все вещи. Их пожилая женщина принесла домой с местной помойки. А поскольку процедура сбора мусора ежедневная, хлам заполнил всю квартиру и внутрь попасть стало невозможно. Летом этого года спасатели пытались среди этой горы мусора отыскать хозяйку квартиры. Операция была непростой. Для вывоза вещей из квартиры тогда потребовалось несколько грузовых машин. Все это «веселье» оплатили родственники, от которых женщина и обороняется, расставив мусорные преграды на входе в жилье.

Тамара ЛАВРЕНКО, ЖИТЕЛЬНИЦА г. ИРКУТСКА: Чтобы они сюда не попали. Чтобы не прошли. Я это все сюда натаскала. В маленьком помещении на вещах сплю. Кушаю я в другом месте. Я тут не кушаю.

Завтрак, обед и ужин — это не единственная процедура, которую хозяйке этого помещения приходится делать вне импровизированного полигона «твердых бытовых». Да так, что производные жизнедеятельности уже покинули границы не только территориальные, но и морали.

«В 4-5 утра наша бабушка открывает дверь. Думаете, где она моется? Прямо тут на лестничной клетке ставит тазик. Все фекалии бегут вниз».

В итоге свидетелями этой жилищно-коммунальной драмы становятся не только соседи по площадке. За происходящим, шевеля рыжими усами, внимательно смотрят насекомые.

«Тараканы — это еще полбеды, а нас появились клопы. Да, по всему дому завелись клопы. Как вам не стыдно? Вы же нам жить не даете и сами не живете».

Жильцы уже второе десятилетие жалуются во всевозможные инстанции. Везде разводят руками, выселить собственника жилья не могут. Выписывают штрафы, но квитанции лишь пополняют свалку отходов. Сейчас этой проблемой занимается прокуратура. Дело даже рассматривали в гражданско-правовом русле. Но решение судьи лежит где-то на дне этой мусорной кучи.

«Я был на этом суде. В суд она пришла с адвокатом, сказала, что все эти вещи она приготовила, чтобы отдать в детский дом». «У нее высшее образование, она преподаватель немецкого языка. Она, когда надо, знает, что сказать. Вы если увидите ее на улице, ни за что не догадаетесь, как она живет».

Единственное, что пришло на ум, — это опереться на подходящую статью, но теперь уже в уголовном или административном кодексе.