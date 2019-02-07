Жители одного из домов Иркутска уже двое суток остаются без воды

Из-за морозов перемерзают трубы. Жители одного из домов в Свердловском районе Иркутска второй день сидят без воды. Здание полублагоустроенное, водоснабжение только холодное. А сейчас и вовсе никакого. Коммунальщики и специалисты «Водоканала» уже сутки пытаются справиться с проблемой.

Ирина БАШАРИМОВА, ЖИТЕЛЬ АВАРИЙНОГО ДОМА: Из магазина беру воду. Пьем, чай наливаем. Ну, а кушать — мы уже яичницу поджарили. И больше воды нет.

В этих кранах воды нет. Деревянный 16-квартирный жилой дом на улице Шпальная ветка в Иркутске из полублагоустроенного в неблагоустроенный превращается каждый год. Промерзают коммуникации. Жильцы рассказывают: раньше специально оставляли воду бежать тонкой струйкой, но сейчас счетчики. Накладно. Обращения в управляющую компанию приводят к появлению сантехников. Но ненадолго. Коммунальщики отвечают: замерзла трасса, это зона ответственности «Водоканала». Специалисты должны пролить ее горячей водой, и только потом в бой ринутся сантехники.

Андрей ЛИСИЦЫН, ИНЖЕНЕР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ: Тут полипропиленовая трасса, то есть пластиковая. Ее поэтому ни открытым огнем, ни трансформатором, ничем не разморозишь, только горячей водой. Так же, как «Водоканал» свою трассу, так же мы готовы размораживать свой участок.

Пока «Водоканал» закачивает в колодец кипяток, жители показывают местные чудеса. Оказывается, воды у них предостаточно. В подполье. Натекла из канализации. С таким богатым глубинным миром под ногами люди живут уже 15 лет. В полах дыры, в потолке трещины. Два года назад дом признали аварийным и поставили под снос. Теперь никакие вложения сюда делать нецелесообразно.

«Все за наш счет. Надо собирать собрание, и у нас в квитанциях все за наш счет. Шесть машин откачали — за наш счет, сделали конек на крыше — за наш счет. Мы все оплачиваем».

Жители возмущены и не могут понять: за что с них берут немалые деньги.

«5700 у меня. По 5-6 тысяч в месяц за все: за горячее водоснабжение и холодное. За что мы за барак платим 6 тысяч в месяц? Люди в новостройке так не платят. Еще без воды живем».

Обращались даже в жилнадзор. Ведомство отвечает: собственники вправе контролировать выполнение услуг и требовать снижения платы, если что-то сделано некачественно, и, если нужно, обращаться в суд. Тем временем аварийная бригада «Водоканала» до сих пор пытается устранить проблему. Обещают справиться до завтрашнего утра.