Жители Иркутской области возвращаются домой из-за границы

Летим домой. Из-за вспышки коронавируса российские туристы массово возвращаются из зарубежных стран. Среди них и иркутяне. В основном, люди летали в страны Юго-Восточной Азии. Это Таиланд и Вьетнам. Путешественники рассказывают, как изменились курортные города в связи с пандемией.

Иркутянка Наталья Казакова прилетела во Вьетнам 8 марта. Уже тогда перед входом в город туристы должны были заполнить анкету и измерить температуру. А багаж обрабатывали хлором. Планы на отпуск изменились через неделю. В стране зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Теперь было не до отдыха.

Наталья КАЗАКОВА: После того как был обнаружен человек с вирусом, правила ужесточились. Все водные экскурсии закрылись. Закрылось очень много SPA, кафе, ресторанов. Тот отель, где его обнаружили, изолировали на карантин и на обработку.

20 марта Наталья вернулась в Иркутск. Ее семья на самоизоляции до начала апреля.

А эти видео записали в Таиланде. На днях в стране ввели чрезвычайное положение. Местные жители сидят дома, и от курортной суеты остались только пустые улицы. Сейчас в Таиланде рассматривают введение комендантского часа и полного карантина. Развлекательные и досуговые учреждения не работают. Детям и пожилым людям не рекомендуют выходить из дома. Закрыты все границы.

Анна ИГНАТЬЕВА: Теперь в страну могут попасть только граждане Таиланда, а также иностранцы, у которых есть разрешение на работу. Но даже в этом случае всем необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса. А также медицинскую страховку с покрытием 100 тысяч долларов.

Сегодня за рубежом находятся около 40 тысяч россиян. По информации Ростуризма, практически все отдыхающие вернутся в Россию до 31 марта. Сразу после прибытия они должны перейти на режим самоизоляции.



