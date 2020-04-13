Жители Иркутской области присоединяются к акции «Дома нет короны»

Чтобы не потерять форму, спортсмены продолжают ежедневные тренировки дома. Министерство спорта Иркутской области совместно с региональным ведомством по молодежной политике запустило акцию «Дома нет короны». К ней уже присоединились многие известные спортсмены. Среди них Ольга Курбан, Алексей Негодайло, Наталья Иванова, Дмитрий Буряк и Ольга Тарасова. Они записали минутное видео, в котором на собственном примере демонстрируют, как в домашних условиях можно оставаться в форме. К акции присоединились не только профессионалы, но и любители здорового образа жизни и начинающие спортсмены. Лучшие по итогам конкурса получат призы после окончания режима самоизоляции.

Илья РЕЗНИК, И.О. МИНИСТРА СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы определили тройку победителей, которых я бы хотел поблагодарить и поздравить. Это Никита Игнатьев с баскетбольной тренировкой в домашних условиях. Ксения Петрова, звезда спортивной аэробики, у нее второе место. И третье место у братьев Шахулиных. Один боксом занимается, другой футболом, но совместная тренировка была у них.

Также на следующей неделе министерство спорта запустит акцию «Готовимся к ГТО дома». Известные спортсмены и воспитанники детско-юношеских школ покажут, как, не выходя из дома, можно подготовиться к сдаче нормативов. Также в планах ведомства в ближайшее время начать презентацию областных спортивных школ для родителей, которые думают, в какую секцию записать своих детей.