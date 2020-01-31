Жители Иркутской области активно включились в процедуру открытия эскроу-счетов

Жители Иркутской области, которые покупают квартиры в новостройках, активно включились в процедуру открытия эскроу-счетов. На площадке Сбербанка региональные застройщики вместе с депутатами Госдумы обсудили результаты реформы жилищного строительства.

Здесь собрались более 20 руководителей компаний-застройщиков, представители банка и депутаты Государственной Думы РФ. Разговор важный: участники «круглого стола» обсуждают 214 федеральный закон. Он призван защитить граждан от недобросовестных застройщиков.

Александр ЯКУБОВСКИЙ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ: Те изменения, которые были приняты в законодательстве, переход на проектное финансирование и на эскроу-счета, полностью этот вопрос снимают. То есть больше новых обманутых дольщиков не будет.

В Иркутске сейчас возводится около 60 новостроек. Введение эскроу-счетов — одна из главных тем разговора. На них поступают средства покупателей недвижимости. Воспользоваться деньгами застройщик сможет только после завершения строительства. В прошлом году Сбербанк поддержал 7 новых жилищных проектов, открыл для застройщиков кредитную линию более, чем на 3 миллиарда рублей. Для дольщиков было создано 384 эскроу-счетов.

Наталия ЦАЙТЛЕР, УПРАВЛЯЮЩАЯ ИРКУТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ №8558 БАЙКАЛЬСКОГО БАНКА ПАО «СБЕРБАНК»: Сбербанк видит в строительной отрасли большие перспективы и очень заинтересован в том, чтобы эта отрасль в нашем регионе развивалась еще более активно. Уже с момента введения 214 ФЗ было несколько поправок очень существенных, которые действительно помогли сделать этот закон более рабочим.

По словам участников «круглого стола», нововведения жилищной реформы осложнений в строительстве не создали. Были переживания, что реформа приведет к удорожанию недвижимости. Но и эти опасения не подтвердились.

Николай НИКОЛАЕВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ: За последние полтора года рост цены составляет 3-4%. Это уровень абсолютно стабильный, как это было всегда вне зависимости от реформы. Сегодня как раз в большей степени я хотел бы послушать застройщиков, чтобы понять, что им мешает, что им нужно, что нужно доработать.

«Круглый стол» на площадке Сбербанка в Иркутске проходит регулярно. На этой встрече застройщики с депутатами обсудили темы защиты от так называемого «потребительского терроризма», упрощение межевания земельных участков. Строительные организации попросили парламентариев уделить особое внимание Госдумы и экологической экспертизе.

Михаил СИГАЛ, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ-ЗАСТРОЙЩИКА: Требуется экологическая экспертиза. А когда здание уже стоит, как под ним взять биоматериал? Ну то есть здание уже построено, а закон требует повторную экологическую экспертизу.

Темы «круглого стола» в Иркутске легли в план депутатских наказов, об их исполнении депутаты Госдумы расскажут на следующей встрече.