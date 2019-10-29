Жители иркутского микрорайона Зеленый жалуются на качество горячей воды

Проблема, которую не могут решить уже несколько лет. Горячее водоснабжение у жителей микрорайона Зеленый в Иркутске вызывает массу вопросов. Они отмечают: вода не соответствует нормам ни по цвету, ни по запаху. Кстати, летом на котельной, которая обслуживает Зеленый, провели ремонт. Почему проблему пока решить не удалось, разбиралась наша съемочная группа.

Ржавого цвета и с характерным химическим запахом. Горячая вода у жителей микрорайона Зеленый даже по виду не соответствует никаким нормативам. Как говорят люди, даже просто сходить в душ — для них целая проблема. Для этого приходится целый вечер кипятить холодную и уже потом принимать водные процедуры.

Валентина Книга — опекун четырехлетнего ребенка, рассказывает: ухаживать за ним в таких условиях очень тяжело.

Валентина КНИГА, ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА ЗЕЛЕНЫЙ: Я не рискнула, просто не рискнула искупать ребенка в такой воде. Я знаю, что ночью у него начнутся очень большие проблемы. Он не будет спать, у него начнется зуд по всему телу. Начинаются высыпания. И я не знаю, к кому мне обратиться.

Две управляющие компании, которые работают на этой территории, отмечают: проверки качества воды уже проводили. И во многих домах она признана непригодной. Большая часть домов за некачественную услугу не платит. А вот в тех домах, где качество горячей воды признали хорошим, проведут дополнительные проверки уже на этой неделе.

Максим ВЕТРОВ, ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ УК ЖКХ: Я переживаю, что эта вода несет какую-то угрозу для жителей. И официально от той же котельной «Иркутскэнерго» у нас нет никакой информации о дальнейших работах по пригодности и безопасности этой воды. Поэтому очень сложная ситуация.

Кстати, минувшим летом на котельной, которая обслуживает микрорайон Зеленый прошла масштабная реконструкция. Там заменили четыре котлоагрегата, теплообменные аппараты, сетевые насосы. Поставили два новых бака-аккумулятора. Также заменили почти 12 километров сетей. В сентябре промыли сети, в том числе внутридомовые. Но жалобы от людей на качество воды остались. Сети промыли еще два раза. Вода стала светлей, но все-таки нормального качества пока не достигла.

Александр ЧЕРНОВ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА МУП «ТЭСИ»: Во время проведения капитального ремонта проводилось отключение системы, осушение труб. И налеты, отложения многолетние внутри труб высохли, начали откладываться, говоря не техническим языком. Сейчас происходит вымывание грязи из старых, оставшихся незамененными трубопроводов.

Уже завтра на месте проведут выездное совещание, где еще раз обсудят, какие действия можно предпринять, чтобы качество воды стало лучше. Коммунальщики надеются, что промыв труб все-таки приведет к результату. Что касается старых сетей, которые остались после реконструкции, их заменят уже в следующем году. Работы начнутся, как только период обогрева домов подойдет к концу.