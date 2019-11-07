Жители Иркутска II замерзают в собственных квартирах

Холод в домах жителей Иркутска II продолжается уже месяц. Люди бьют тревогу и обращаются во все инстанции, чтобы в зданиях не случалось перебоев с подачей горячей воды и тепла.

Нет отопления, а из крана чаще бежит холодная вода. Роман Кочнев вместе с семьей уже год живет в этой квартире. Рассказывает, прошлой зимой таких проблем не было. Спасаются как могут: включают обогреватель, закрывают двери, чтобы комнаты прогрелись. По ночам следят, чтобы тепловая пушка не перегревалась. Такая ситуация и в соседних домах на Пулковском переулке в Иркутске II.

Роман КОЧНЕВ, ЖИТЕЛЬ ДОМА №31 в ПЕРЕУЛКЕ ПУЛКОВСКОМ г. ИРКУТСКА: У нас, получается, с 13 октября полностью отключили отопление, отопления не было порядка двух недель вообще полностью, потом начали периодически давать на несколько часов в день, на 2-3 часа перед ночью, и все спасались обогревателями обычными.

Интересно, ведь причиной отсутствия отопления не стали авария или долги за коммунальные услуги. Дома на одной улице обслуживают разные управляющие компании. К зданию №27 подключен насос, и, когда его запускают в работу, падает давление, которого не хватает, чтобы тепло поступало в 31-й, 33-й и 29-й дома. Кроме того, соседние коттеджи также завязаны на одну тепловую сеть и потребляют большое количество энергии. Пока идут споры между двумя компаниями, люди замерзают в собственных квартирах. Сегодня представители управляющих, сетевых организаций встретились с жильцами, чтобы совместно решить проблему.

Алексей БАНЩИКОВ, ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ: Мы ни от кого не скрываем, знаем, что дом был под капремонтом 2 года назад, сети ваши внутридомовые исправны, они рабочие. Сейчас мы добиваем результат, хотим понимать общую гидравлическую ситуацию, то, что вы получаете ресурс напрямую от сетевой компании, ну и думаю, что вопрос решится в очень ускоренном порядке.

Больше всего волнует жителей то, что совсем скоро ударят морозы. И они боятся остаться без отопления и горячей воды в период резкого похолодания. Сети не изношены, и, чтобы выяснить причину, необходимо снять параметры. На месте снова проверили, как работает система.

Вячеслав ЕПИФАНЦЕВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ: Сейчас снимаются параметры контрольные по перепадам на подающем обратном трубопроводе тепловой сети, после этого будет принято решение либо о запуске принудительной циркуляции теплоснабжения по данному дому совместно с управляющей компанией, и мы как сетевая компания сейчас ведем работы по восстановлению гидравлического режима на участке от улицы Авиастроителей и до Пулковского, 25.

К решению ситуации подключилась администрация Ленинского округа. Управляющим компаниям выдали предписание в кротчайшие сроки устранить все неполадки.

Татьяна ЖИЧИНА, ГЛАВА ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА г. ИРКУТСКА: Было принято решение всю систему отрегулировать, полностью пройти внутридомовые системы в каждом доме, потому что это все едино, это все взаимосвязано. Привести в соответствие нормативные показатели и теплопотребляющих установок, и теплоносителей в каждом многоквартирном доме. Составлена уже дорожная карта, что в течение недели большинство недостатков будет устранено, держим это все под личным контролем.

За неделю управляющие компании совместно с сетевиками должны решить все споры и привести в порядок системы теплоснабжения. Тогда жители смогут получать качественные услуги и не опасаться холода в своих домах.