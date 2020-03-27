Жители домов на улице Александра Невского в Иркутске намерены обратиться в суд

Жизнь под траурные речи и море слез. Так себе рисуют будущее жители одного из домов на улице Александра Невского в Иркутске. Дело в том, что, по их мнению, рядом с жильем собираются открыть крупный ритуальный комплекс.

Летом на балконе Светлана Резниченко проводит много времени. Принимает солнечные ванны, ухаживает за цветами. Да и вид на Иркутск ее, конечно, радует. Узнав о строительстве под окнами, сначала обрадовалась. Ведь до этого там находился полуразрушенный дом, была антисанитария.

Светлана РЕЗНИЧЕНКО, ПЕНСИОНЕРКА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №2 на УЛИЦЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО: Я думала, что будут строить офисное помещение, ну, что-то такое, чтобы обустраивать город. Он должен быть красивым. А буквально недавно узнаю, что здесь будет ритуальная служба.

Причем с несколькими залами для прощания. И, соответственно, большим количеством посетителей. Информация о таком траурном соседстве разлетелась среди жителей дома со скоростью… коронавируса. Люди начали писать письма, возмущаться.

Евгений ДОНЕНКОВ, ЖИТЕЛЬ ДОМА №2 на УЛИЦЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО: Это не совсем приятно выглядит, это, конечно, моральная сторона, но мы бы не хотели, чтобы это все происходило у нас под окнами, во дворе буквально, за которым мы следим и ухаживаем.

Изучив ситуацию, активисты собрали не только подписи протеста, но и уточнили санитарные нормы, согласно которым, например, церемония прощания не должна проходить рядом с жилыми домами. Письма и обращения отправили по всем адресам: от прокуратуры до стройнадзора. «Нам ответили, что здесь будут гаражные боксы. И также ответ пришел из администрации Октябрьского округа. Заммэра нам ответил, что объект строительства — это гаражные боксы с нежилыми помещениями», — рассказали жители.

Что будет там на самом деле, пока сказать сложно. Ведь в руководстве ритуальной фирмы нашей съемочной группе сначала рассказать о планах и дать комментарий согласились. Но потом перестали выходить на связь. Возможно, увидев этот сюжет, они все-таки дадут полную информацию. У жителей же пока один выход. Тем более, что запрос на имя врио губернатора и президента России они сегодня отправили.

Ирина, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №2 на УЛИЦЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО: Конечно, мы понимаем так, что, скорее всего, мы пойдем в суд. Ведь люди в шоке. Когда у вас с утра до вечера, включая субботу, похоронные процессии. Люди будут приходить прощаться. Это не самое радостное событие. Светлана РЕЗНИЧЕНКО, ПЕНСИОНЕРКА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №2 на УЛИЦЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО: В центре города должно быть что-то красивое при жизни. При жизни нашей должно быть красивее. А такие службы… Они, конечно, нужны, но они должны быть где-то на окраинах города.

Мы будем следить за развитием этой истории.



