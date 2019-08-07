Крыша есть, но ее как будто бы нет. Жители дома на улице Нестерова в Иркутске страдают каждую весну и лето. Из-за дырявой крыши в квартирах сырость и плесень. Вода бежит с потолка каждый раз, когда на улице идут дожди.

На улице Нестерова расположены два здания, которые построили еще в 1937 году. В доме под номером двадцать недавно отремонтировали крышу, а вот в соседнем, восемнадцатом, доме жители страдают во время проливных дождей.

Ремонт в первом подъезде последний раз делали 9 лет назад, а сейчас там обваливаются и стены, и крыша. Жители всерьез опасаются. Дом, по их словам, может рухнуть в любую минуту. Пенсионерка Анна Петровна говорит: каждую весну и лето испытывает шок. С потолка бегут ручьи, и когда активно тает снег, и когда идут дожди. Испуганная жительница стучалась во все двери: и в администрацию, и в управляющую компанию. Дошла уже и до приемной председателя правительства страны Дмитрия Медведева.

Анна ТИТОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА: Никто не приходит к нам, запишут нас, придут, сделают. Потом никого нет. И ждешь снова. Я вот сама лично ходила, записывалась. Я ходила сама лично на Российскую записывалась, в администрацию что ли. Я сама лично туда ходила.

А это уже второй подъезд этого же дома. Ситуация та же. Из-за прохудившейся крыши страдают все жильцы. Потолки в плесени. Подтеки от воды в туалетах и ванной. Лариса Тютрина говорит: в таких условиях жить с маленьким ребенком невозможно. Женщина живет в этом доме 20 лет. И если в соседнем подъезде за это время был хотя бы косметический ремонт, то здесь его не было вовсе.

Лариса ТЮТРИНА, ЖИТЕЛЬ ДОМА: Никогда не было ремонта. Мы один раз белили, мы сами нанимали. Да, мы нанимали. А здесь все отваливается, причем каждый раз. Я иду выносить мусор, и все, что отвалилось, убираем сами.

В 2018-м дом признали аварийным. Жители ждут расселения, но пока не переехали в новые квартиры, просят сделать в доме ремонт. В управляющей компании поясняют: этот вопрос стоит в повестке предстоящего собрания.

Наталья ТАРБЕЕВА, ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ: В этом году запланирована проверка по заявке жителей. Она будет выполнена. Планируется проведение собрания в августе-сентябре. И на нем будет принято решение также после осмотра и согласования с жителями, какие работы необходимо сделать.

Теперь жильцы должны на общем собрании проголосовать за ремонт кровли. Если они единогласно выступят «за», то компания обещает отремонтировать крышу уже в этом году.