Жители аварийного дома в Иркутске вынуждены добираться до своих квартир по льду

Подъезд превратился в каток, замерзли стены. Под аварийным жильем на набережной Иркута прорвало трубу с горячей водой. Дом промок насквозь, а теперь промерзает.

Передвигаться в подъезде не просто трудно, а даже опасно. Такой каток образовался после того, как фонтан кипятка поднимался прямо из подвала все выходные. Жители говорят, что забили тревогу давно, но помощь пришла только, когда ситуация стала совсем пугающей.

Тамара, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА: Аварийка еще две недели назад, когда еще была только протечка, когда еще немножко только журчало, каждый день они приедут, посмотрят, уедут. Субботу, воскресенье оставили этот фонтан биться. Проводка старая, 1949 года, может пыхнуть, мы даже выскочить не успеем.

Этот деревянный дом аварийный, и коммунальная проблема только усугубит его состояние. Пара в подъезде сейчас нет, воду и тепло пришлось отключить, но теперь есть лед. Сейчас специалисты ремонтируют трубы. А вот с последствиями аварии жители будут разбираться самостоятельно.

Павел АРТАМОНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ: В настоящее время проводятся работы по устранению аварийной ситуации, работает техника, работают люди. Работать будут до устранения этой аварии. Ну, будем надеяться, что сегодня до конца дня данная авария будет устранена.

В этом доме 26 квартир. И в самую пору им запастись коньками до весны. Ведь пока люди не получили новое жилье, они будут добираться до дверей своих квартир именно по такому катку.