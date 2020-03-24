Жителей общежития на улице Пискунова в Иркутске топят вешние воды

Дождь в марте. Но не на улице, а в комнате с потолка. В одном из общежитий на улице Пискунова в Иркутске можно ходить с зонтом. Снег на крыше тает, и вода заливает комнаты каждую весну. К нам обратились жильцы с просьбой о помощи.

В выходные в этом общежитии в городке ИВВАИУ был настоящий потоп. В хорошую погоду начал таять снег на крыше, и вся вода оказалась в комнатах третьего этажа. Сейчас здесь остался запах сырости и плесень. Жильцы дома говорят, что такая ситуация не первый год в этом общежитии, заливает и летом, и весной. Но никто не ремонтирует старую кровлю.

Людмила ТИМОФЕЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ОБЩЕЖИТИЯ:

Обращалась не раз я в управляющую компанию. Говорю, примите меры. Они говорят: мы послали, у вас снега нет. Заведующая общежитием мне говорила: выпал снег, лезьте на крышу, чистите сами, убирайте. Обещают третий год сделать кровлю.

Людмила Тимофеева живет одна, здоровье не позволяет женщине самой карабкаться на крышу. Но ее соседи последовали советам и самостоятельно убрали снег.

Диана ЧИСТОГОРОВА:

Мой муж сам лично залез на крышу, пришлось. Почистил над нашей квартирой. Ну и перестало капать, ну и то не сразу. Вода, видимо, пока стекала. Потом стекло. Но мы всю ночь слушали, тазики у нас шуршали.

Сегодня на улице снова идет снег, а это значит, что завтра вода с крыши опять потечет в дом. Кто должен это исправить? Общежитие принадлежит Министерству обороны России, их представители управляющей компании в Иркутске отказались комментировать ситуацию. Но нам удалось связаться с представителями управляющей компании в Москве, и они нас заверили, что специалисты уже выезжали на место, оценили ситуацию, крыша будет отремонтирована.