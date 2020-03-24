Жителей общежития на улице Пискунова в Иркутске топят вешние воды

Жителей общежития на улице Пискунова в Иркутске топят вешние воды24.03.20
Дождь в марте. Но не на улице, а в комнате с потолка. В одном из общежитий на улице Пискунова в Иркутске можно ходить с зонтом. Снег на крыше тает, и вода заливает комнаты каждую весну. К нам обратились жильцы с просьбой о помощи.
В выходные в этом общежитии в городке ИВВАИУ был настоящий потоп. В хорошую погоду начал таять снег на крыше, и вся вода оказалась в комнатах третьего этажа. Сейчас здесь остался запах сырости и плесень. Жильцы дома говорят, что такая ситуация не первый год в этом общежитии, заливает и летом, и весной. Но никто не ремонтирует старую кровлю.
Людмила ТИМОФЕЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ОБЩЕЖИТИЯ:
Обращалась не раз я в управляющую компанию. Говорю, примите меры. Они говорят: мы послали, у вас снега нет. Заведующая общежитием мне говорила: выпал снег, лезьте на крышу, чистите сами, убирайте. Обещают третий год сделать кровлю.
Людмила Тимофеева живет одна, здоровье не позволяет женщине самой карабкаться на крышу. Но ее соседи последовали советам и самостоятельно убрали снег.
Диана ЧИСТОГОРОВА:
Мой муж сам лично залез на крышу, пришлось. Почистил над нашей квартирой. Ну и перестало капать, ну и то не сразу. Вода, видимо, пока стекала. Потом стекло. Но мы всю ночь слушали, тазики у нас шуршали.
Сегодня на улице снова идет снег, а это значит, что завтра вода с крыши опять потечет в дом. Кто должен это исправить? Общежитие принадлежит Министерству обороны России, их представители управляющей компании в Иркутске отказались комментировать ситуацию. Но нам удалось связаться с представителями управляющей компании в Москве, и они нас заверили, что специалисты уже выезжали на место, оценили ситуацию, крыша будет отремонтирована.
Андрей ЧЕРНЯВСКИЙ, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ:
Принято решение о ремонте данной кровли, кровля плоская, поэтому некая специфика есть. Ремонт будет произведен. Сейчас класть гидроизоляцию на мокрую поверхность просто будет нецелесообразно. Все будет исправлено, материалы есть.
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