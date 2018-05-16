Населенные пункты в отдаленных территориях области будут расселять

Жители получат компенсацию и найдут новый дом в границах региона. Решение приняли депутаты Законодательного Собрания Иркутской области на сессии.

62-я сессия законодательного собрания. На повестке 58 вопросов. Один из самых главных — о дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района и в селе Чуя Мамско-Чуйского района Иркутской области. В них практически отсутствует инфраструктура.

Евгений ЮМАШЕВ, МЭР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. БОДАЙБО и БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА: Поселок очень отдален, от города Бодайбо 170 км, разделяют два перевала. и дорожная служба не всегда может реагировать оперативно на вот эти заносы на перевалах. Возникают проблемы и ЧС. Ежегодные затраты на содержание поселка составляют 48 млн рублей в год.

Сегодня депутатами принят проект по переселению жителей из этих территорий. Каждый получит социальную выплату в размере около 750 тысяч рублей. Гражданам дается полгода на то, чтобы найти жилье на территории Иркутской области. Кроме этого, жителям села Чуя Мамско-Чуйского района можно переехать и в соседнюю республику Саха (Якутию).

Андрей ЛАБЫГИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по ЗДРАВООХРАНЕНИЮ и СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ: Здесь же с учетом особенностей этого населенного пункта, которому до границы с другим субъектом РФ Саха Якутии всего 30 км. Поэтому и жители объективно более привязаны к территории нашего соседа.

Также в окончательном чтении депутаты приняли проект закона «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов Иркутской области». Внесенные поправки определили механизм предоставления ежемесячных выплат приемным семьям. Также решено продолжить работу над законопроектом «О ветеранах труда Иркутской области». Необходимо проработать вопрос, какие именно награды должны быть у гражданина для присвоения звания. Еще одно решение — определить в регионе лауреатов новой премии.

Сергей БРИЛКА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это новация в законодательном собрании. Мы впервые в законодательном собрании провели конкурс о присуждении премии законодательного собрания ИО в сфере молодежной политики.

Из 10 конкурсных номинаций наиболее востребованными стали «Культура и искусство» и «Образование и наука». Всего поступило более 60 ходатайств. Предварительно все заявки были рассмотрены профильными комитетами и комиссиями Законодательного Собрания. Размер премии составит 50 тысяч рублей. Вручение состоится 27 июня.