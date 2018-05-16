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Житель Усолья-Сибирского осужден за пропаганду терроризма

16.05.18

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

 

 

 

 

 

 

 

 

И на год лишил права заниматься деятельностью, связанной с публикациями в сети Интернет. Следствием было установлено, что подсудимый под вымышленным именем дважды опубликовал в социальных сетях видеоматериалы, в которых оправдывал деятельность международных террористических организаций, в том числе запрещенного в России «Исламского государства». Всего с начала 2017 года за пропаганду терроризма в Приангарье к реальным срокам лишения свободы приговорены четыре человека, трое из которых являются гражданами иностранных государств. Во всех случаях незаконная деятельность осуждённых выявлена, пресечена и расследована сотрудниками УФСБ России по Иркутской области.

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