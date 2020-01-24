Железную свадьбу отметили иркутские супруги

Прожить с любимым человеком всю жизнь душа в душу можно. Это доказывает иркутская семья Ладейщиковых. 65 лет вместе – Железная свадьба. Сотрудники центрального отдела службы ЗАГС поздравили почтенных супругов.

Молодой инженер научно-исследовательского института «Иргиредмет» Василий и юная студентка филфака ИГУ, лаборантка Галочка поженились в январе 1955 года в Иркутске, скромно, без колец и нарядов и даже без свидетелей. Сегодня так же скромно, в кругу друзей и родных они отмечают Железную свадьбу.

Инга ТРОФИМОВА, НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТДЕЛА по г. ИРКУТСКУ СЛУЖБЫ ЗАГС ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Железная свадьба – это вообще уникальное событие. Золотых свадеб в городе Иркутске очень много, порядка 300 в год, однозначно. Золотые, изумрудные, бриллиантовые бывают свадьбы, но вот до железной, конечно, уже дожить вместе — это счастье.

Сегодня муж и жена поклялись друг другу в верности и расписались вновь, несмотря на то, что они прошли большой путь вместе.

Василий Васильевич — доктор наук, профессор, заместитель директора института, главный научный сотрудник, один из ведущих специалистов страны в области металлургии золота и серебра. Галина Михайловна после рождения второго ребенка не смогла долго сидеть дома, преподавала в школе, закончила пединститут и работала на кафедре истории, а потом пошла по профсоюзной стезе. И до сих пор занимается общественной организацией. Оба юбиляра — дети войны. Они рано стали взрослыми и привыкли с детства нести ответственность за других людей. Может быть, поэтому их брак такой крепкий и жизнь долгая. Есть ли еще какой-то секрет?

Василий и Галина ЛАДЕЙЩИКОВЫ: Конечно, любить! Причем любить так, чтобы хватило этого чувства до конца жизни. Вместе и навсегда. И постоянно чувствовать себя и практически объединяться в одно целое при решении главных жизненных проблем и материальных, и прочих, прочих, прочих.

Еще один совет – находить хобби и занятия для души. Галина Михайловна увлекалась садоводством, да так, что Василий Васильевич даже об этом написал стихи.