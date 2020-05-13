Завтра в Иркутске откроются бани

С завтрашнего дня Иркутская область начинает поэтапный выход из режима ограничений. Откроется ряд предприятий, среди них и общественные бани. Они уже начали подготовку к приему посетителей. Сегодня все проводят тщательную уборку своих помещений. Моют все: от стен до потолка. Моют как руками, швабрами, так профессиональным оборудованием. Под высоким давлением все поверхности обрабатывают смесью из мыльного раствора и хлорки, чтобы убить все микробы. Помыться в бане можно будет уже завтра, но для посетителей будут действовать определенные правила.

Наталия КОЛЕСНИК, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА:

Каждый посетитель будет обрабатывать руки антисептическим средством. В баню не будет допускаться разово более 30 человек. Будет контролироваться социальная дистанция между посетителями бани. Кроме того, будет проводится ежедневная уборка помещений каждые два часа. То есть группа посетителей будет уходить, будет проводится уборка, и другая группа будет приглашаться в баню.

Всего в городе откроют 3 муниципальные бани: в Первомайском, Ново-Ленино и на 1-й Кировской. Могут работать и все частные банные учреждения, соблюдая все правила.