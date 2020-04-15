Почти на две недели раньше запустили производство асфальтобетонной смеси в Иркутске. Завод «Иркутскавтодора» заработал в полную силу. Первым делом приступили к ямочному ремонту дорог и большими картами.

Улица Дальневосточная. Сегодня здесь работает тяжелая техника впервые после зимы. Дорога давно не ремонтировалась и пришла в негодное состояние. Поэтому превентивная мера — укладка асфальтового покрытия большими картами. Это поможет дольше прослужить полотну. Сейчас специалисты МУП «Иркутскавтодора» составляют список улиц, которые в первую очередь нуждаются в ремонте.

Василий ЕФРЕМОВ, ЗАМДИРЕКТОРА МУП «ИРКУТСКАВТОДОР»: Приступили к ямочному ремонту до 25 квадратов, в городе порядка 16 тысяч квадратных метров заложено такого ремонта. Кроме этого, приступили к ямочному ремонту картами, до 100 погонных метров, в ближайшее время в планах отремонтировать улицу Дальневосточную и Верхнюю Набережную.

К ремонту приступили раньше срока, ведь сегодня запустили асфальтобетонный завод. Обычно производство начинает работу на две недели позже.

Алексей СЕВАСТЬЯНОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ЗАВОДОМ МУП «ИРКУТСКАВТОДОР»: Погодные условия в этом году позволяют производить работы пораньше, небольшими картами, ямочный ремонт. И по просьбе руководства города мы запустились досрочно.

Но, кроме ямочного ремонта, конечно, в этом году продолжится реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основные магистрали приведут в порядок. На 2020 запланирована реконструкция 23 километров полотна на 19 участках.

Руслан БОЛОТОВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА: Проверяем технологический цикл, проверяем оборудование, посмотрим, как все это отработано. Ну и дальше будем развиваться, исходя из той программы, которая у нас есть на этот год. Программа масштабная. Деньги в рамках проекта БКАД, я считаю, более чем достаточные. Главное — с должным качеством выполнили весь необходимый объем.

Кроме того, тем подрядчикам, которые в прошлом году занимались ремонтом дорог, и сегодня они пришли в негодное состояние, свою работу придется переделать и устранить все недочеты. Ведь гарантийный срок по нацпроекту 5 лет. И в течение этого времени строители обязаны обслуживать покрытие.



