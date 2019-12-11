Завершился конкурс социальных видеороликов на тему профилактики коррупционных правонарушений

Бой коррупции с помощью социальной рекламы! Победителей первого конкурса социальных видеороликов на тему профилактики коррупционных правонарушений назвали сегодня в Иркутске. Участники подошли к делу с креативом. О том, кто победил и по каким критериям выбирали лучшие работы, расскажем далее.

Этот ролик о том, как делать нельзя. Даже если очень хочется хорошую оценку и совсем не хочешь учиться. Его авторы — студенты политеха. Они решили участвовать в конкурсе антикоррупционной социальной рекламы и… победили. Их работу поддержали и преподаватели.

Алексей САМУСЕВИЧ, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ ИРКУТСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: В некоторых сериалах есть, что взятку можно дать преподавателю и так далее, и тому подобное. Студент должен знать, что это делать нельзя. Вот в такой шуточной форме мы постарались сделать этот ролик, который стал победителем.

Кстати, участвовали не только студенты, но и школьники со всей Иркутской области. Всего представили на суд жюри 23 социальных ролика. Работы оценивали по нескольким критериям: соответствие целям конкурса, полнота раскрытия темы, практическая ценност, и, конечно, оригинальность и новизна идеи. А еще, как и положено для видеоработ, качество съемки, монтажа и озвучки. С инициативой проведения такого конкурса выступило управление по профилактике коррупционных и других правонарушений.

Светлана ЮЗВАК, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ по ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ и ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ: Наша задача, в том числе нашего управления, — формировать антикоррупционное мировоззрение. Мы поэтому считаем, что, поскольку со старшим поколением несколько иная работа идет именно в сфере профилактики коррупции, а со студентами и учащимися необходимо начинать именно с таких моментов, чтобы они понимали, какие возможные ситуации есть и как нужно бороться с этой проблемой.

Ознакомиться с работами победителей возможно на официальном портале Иркутской области в разделе «Противодействие коррупции». Также они будут размещены в кинотеатрах и общественном транспорте как социальная реклама.