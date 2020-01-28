Завершился чемпионат Иркутской области по танцевальному спорту

Завершился чемпионат Иркутской области по танцевальному спорту

28.01.20

Блестящие платья, черные смокинги, ритмичные сальса и пасадобль на гладком паркете. В выходные во дворце спорта «Труд» состоялся чемпионат Иркутской области по танцевальному спорту. В этом году на соревнования заявились 150 пар и 94 соло-танцора. Напряженный и интересный турнир. Так назвали соревнования члены жюри. Между танцорами была настоящая борьба. Ведь по итогам чемпионата лучшие спортсмены поедут представлять регион на уровне Сибирского федерального округа. В этом году в классической программе добавили и новую дисциплину.

 

Алексей ФЕДОРЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы впервые проводим чемпионат по новой дисциплине. Это брейкинг. Это совершенно новое, стилистически непохожее на прежде существовавшие в спортивном танце дисциплины. Европейские, латиноамериканские танцы, двоеборье. И вот сейчас появилась четвертая дисциплина.

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