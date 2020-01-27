Завершилось первенство Сибирского федерального округа по боксу среди юниоров

Домашний турнир стал для них триумфальным. Воспитанники иркутских школ стали победителями первенства Сибирского федерального округа по боксу среди юниоров. За путевки на состязания боролись более ста спортсменов.

Это была сложнейшая борьба за золотой пьедестал. Для Владислава Шапранова победа на первенстве СФО стала первой в супертяжелом весе. А ведь именно такая категория считается в боксе самой трудной. И, несмотря на столько вложенных усилий, Влад на следующий день после окончания турнира снова начал тренировки. Говорит, почивать на лаврах рано. В свои 16 спортсмен неоднократно становился призером студенческих и юниорских соревнований. А в феврале он представит Иркутск на первенстве России.

Владислав ШАПРАНОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА СФО по БОКСУ-2020 СРЕДИ ЮНИОРОВ в СУПЕРТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ: Я провел два боя. В финале встретился с красноярцем, он был высокий, на голову выше меня. Было тяжело. Когда соперник выше, нужно выходить на ближнюю дистанцию и работать оттуда.

Другая чемпионка Юлия Старченко — член юношеской сборной России. На первенствах округа она неоднократно была в призерах. Сейчас воспитанница иркутского бокса стала сильнейшей в весе до 64 килограммов. Золотая медаль в домашнем турнире — ее главное достижение.

Юлия СТАРЧЕНКО, ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА СФО по БОКСУ-2020 СРЕДИ ЮНИОРОВ в ВЕСЕ до 64 КГ: Я боксировала с кемеровской девчонкой. Она меня на год старше, с ней мы уже боксировали два раза. Она сильный соперник. В финале я была немного техничнее, показала настоящий женский бокс. Все-таки мальчики боксируют техничнее, а мы как-то своеобразно.

Успешным турнир стал и для сборной региона. Юниоры Иркутской области завоевали 14 медалей и заняли первое место в общекомандном зачете. Кстати, спортсмены уже готовятся к новым вызовам.

Аркадий ЖУРАВЛЕВ, ДИРЕКТОР СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СПОРТА» г. ИРКУТСК: Несколько спортсменов у нас отобрались на первенство России. Стартует оно у юниоров 21 февраля в Краснодаре, а у юниорок 16 февраля в Королеве. Сейчас ребята тренируются в легком режиме, далее занятия будут проходить по нарастающей. Подготовка будет проходить в Иркутске.

Впереди у иркутских боксеров множество городских, областных и всероссийских соревнований. Там у спортсменов появится шанс попасть на международные арены.