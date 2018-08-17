Завершена печать бюллетеней на выборы депутатов Законодательного собрания Иркутской области

Они пройдут в единый день голосования — 9 сентября. Сегодня готовые листы отправляются в территории.

Все, они отслужили свое. В типографии уничтожают пластины — с них печатались бюллетени на выборы депутатов Законодательного собрания Иркутской области. Сейчас работы завершены. Здесь главное — чтобы не осталось ни одного листа. Поэтому все излишки — это порядка 40 тысяч экземпляров уничтожает специальный аппарат.

Илья ДМИТРИЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Бюллетени печатались для одномандатных округов и в целом для единого округа. Отпечатали в соответствии с контрактом 3 768 400, при этом при отладке оборудования — это технический процесс — есть бюллетени, которые недостаточно яркие. Поэтому и получаются бюллетени так называемые излишние, которые мы сегодня в процессе уничтожили.

Подписан акт приемки. За всем процессом следят члены избирательной комиссии и работник ее аппарата, а также сотрудники полиции. Таким составом они несли здесь вахту 8 дней — пока отпечатывались 60 видов бюллетеней. Все снабжены специальной защитной сеткой, только для тех, которые предназначены для КОИБов, она находится с обратной стороны. В этой типографии такой заказ не первый в этом году. По той же технологии готовили и листки для голосования на выборы президента России.

Сергей МАКАРОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТИПОГРАФИИ: Отличие от выборов президента — когда нам в те же самые сроки дали делать практически в два раза больше бюллетеней. Сложно было неимоверно. Огромное количество бумаги было перелопачено. Примерно около 20 тонн. Ребята работали день и ночь. Очень сложно было паковать, потому что огромные объемы. Люди просто на просто не успевали. но у нас была поставлена задача — и мы справились с этой задачей.

Сотни коробок — на каждой напечатан пункт назначения — теперь ждут отправки. Доставлять их тоже будут под особо тщательным контролем, этим по традиции займется центр специальной связи. В муниципалитеты избирательные бюллетени должны быть доставлены до 31 августа.