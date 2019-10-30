Завершается благоустройство иркутских дворов

Яркие и тематические. Дворы Иркутска начинают новую жизнь. Меняется все: цветовая палитра, освещение, озеленение. Придомовые территории становятся местом, где можно с комфортом провести время.

Это, пожалуй, самый большой двор во всем Иркутске. Территория у дома на улице Карла Маркса превратилась в настоящий прогулочный сквер. Большая зона для отдыха, современное освещение, которое не бьет в окна, а словно рассеивает лучи над всем двором. Свежий асфальт, классические архитектурные решения применены в центральной части территории. А детская площадка выполнена в морском стиле. Именно таким захотели видеть этот двор жители. Рассказывают, этот ремонт сплотил их.

Двор на пересечении улиц Омулевского и Советской, пусть и не такой большой, но тоже требовал обновления. Ограждения, детская площадка, асфальт на проезжей части, новые деревья — каждый житель внес свою лепту в создание идеального двора. Самое главное — водоотведение, чтобы не было луж во время осадков. Такая проблема волновала жителей дома и на улице Волжской. Теперь здесь уютный двор, в котором ремонта не было со дня постройки зданий, а это без малого 45 лет. Жильцы узнали о программе «Формирование комфортной городской среды», придумали проект двора, и уже этим летом подрядчики приступили к ремонту.

Еще один необычный тематический двор появился на улице 5-й Армии. Здесь территорию оформили в стиле русских народных сказок. Карусели и качели с изображениями всем известных персонажей, дом на курьих ножках в современном исполнении. Масштабная работа подошла к концу. На детской площадке по просьбе жильцов сделали безопасное резиновое покрытие, так что даже активные игры пройдут без травм.

Качество выполненных работ проверил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Во время ремонта он сам лично и вместе с жителями домов контролировал ход благоустройства. Мэр отметил: на сегодняшний день из всего запланированного на год объема готовность 80%.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Подрядчики со своей работой справляются, есть вопросы связанные с гарантийными обязательствами, и это устраняется. Есть вопросы, которые сегодня требуют завершения, из 230 дворов у нас еще порядка 40, где заканчивается установка тех или иных малых форм, лавочек, урн, подводится освещение. Но в целом работы выполнены в срок.

В этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» приводят в порядок более 230 дворов во всех районах Иркутска. 79 из них комплексно.